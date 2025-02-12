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15 березня, 19:03 • 128096 перегляди

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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74 атаки окупантів на фронті: де найгарячіше та скільки боїв триває

74 атаки окупантів на фронті: де найгарячіше та скільки боїв триває

Київ • УНН

 • 32421 перегляди

Російські війська здійснили 74 атаки на позиції ЗСУ, найактивніше на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках. На Покровському напрямку відбулося 22 атаки, на Курщині - 6 атак та 10 авіаударів.

На даний час ворог на фронті 74 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони нашої країни, зокрема постраждали населені пункти Рудак, Марчихина Буда, Фотовиж, Вільна Слобода, Біла Береза, Степанівка, Середина Буда, Липа, Стара Гута, Лугівка, Нова Гута, Тимоновичі, Попівка Сумської області; Гута-Студенецька Чернігівської області 

- йдеться у зведенні.

П’ять разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Новосілка, Піщане та Загризове, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили чотири ворожі атаки, наразі продовжується ще одне боєзіткнення.

Два боєзіткнення зафіксовано на Сіверському напрямку, один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Краматорському напрямку тривають три боєзіткнення в районах Часового Яру та Васюківки.

На даний час на Торецькому напрямку відбулося вісім ворожих атак. Ворог був активним в районах Торецька та Щербинівки. Наші захисники дають гідну відсіч, наразі тривають три боєзіткнення.

Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку: з початку доби окупанти здійснили вже 22 атаки на позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне та Шевченко. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 17 атак противника, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку загарбники 11 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили одну ворожу атаку в районі Кам’янського. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новопіль та Кам’янське.

На Оріхівському напрямку ворог застосував штурмову авіацію в районі населеного пункту П’ятихатки.

На Харківському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Курщині українські захисники за сьогодні відбили шість атак загарбників, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, та здійснив 293 артилерійських обстрілів, зокрема 18 із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено, резюмували у Генштабі.

Половина боїв на Покровському напрямку та курщині: карта бойових дій від Генштабу10.02.25, 08:19 • 26044 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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