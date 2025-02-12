74 атаки оккупантов на фронте: где горячее всего и сколько боев продолжается

В настоящее время враг на фронте 74 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы нашей страны, в частности пострадали населенные пункты Рудак, Марчихина Буда, Фотовиж, Вольная Слобода, Белая Береза, Степановка, Середина Буда, Липа, Старая Гута, Луговка, Новая Гута, Тимоновичи, Поповка Сумской области; Гута-Студенецкая Черниговской области - говорится в сводке.

Пять раз враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Новоселка, Песчаное и Загрызово, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили четыре вражеские атаки, сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

Два боестолкновения зафиксировано на Северском направлении, один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении продолжаются три боестолкновения в районах Часового Яра и Васюковки.

В настоящее время на Торецком направлении произошло восемь вражеских атак. Враг был активным в районах Торецка и Щербиновки. Наши защитники дают достойный отпор, сейчас продолжаются три боестолкновения.

Горячее всего сегодня на Покровском направлении: с начала суток оккупанты совершили уже 22 атаки на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверево, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное и Шевченко. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 17 атак противника, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении захватчики 11 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ровнополь, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну вражескую атаку в районе Каменского. Авиационные удары неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Новополь и Каменское.

На Ореховском направлении враг применил штурмовую авиацию в районе населенного пункта Пятихатки.

На Харьковском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники за сегодня отбили шесть атак захватчиков, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб, и совершил 293 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено, резюмировали в Генштабе.

Половина боев на Покровском направлении и курщине: карта боевых действий от Генштаба