300 українців затримано в новорічну ніч: що відбувалося під час комендантської години

В новорічну ніч правоохоронці доставли до відділків 300 українців за порушення порушення комендантської години. Загалом органами Національної поліції зареєстровано близько 35 повідомлень, пов’язаними із новорічними подіями, серед яких поведінка людей напідпитку, або домашні конфлікти, а також зареєстровано близько 25 повідомлень, пов’язаних із застосуванням піротехніки. Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Що стосується заходів, які відбулися в новорічну ніч, то відносно правоохоронної складової вони пройшли відносно спокійно. Органами Національної поліції зареєстровано близько 35 повідомлень, пов’язаними із новорічними подіями. В більшості випадків це поведінка людей напідпитку, або домашні конфлікти. Також в органах Національної поліції ми зареєстрували близько 25 повідомлень, пов’язаних із застосуванням піротехніки, зараз проводяться певні дії пов’язані із документуванням вказаних правопорушень. Також відкрито одне кримінальне провадження - сказав Серединський.

Він зазначив, що 35 повідомлень про правопорушення - це "низька цифра, що означає, що громадяни наші досить свідомо підійшли до святкування Нового року".

"Крім того, в органах Національної поліції перевіряється інформація викладена в окремих Telegram-каналах щодо застосування піротехнічних засобів на їхню достовірність", - додав Серединський.

Окрім того, за його словами, 300 людей було доставлено до відділків поліції за порушення комендантської години.

"300 чоловік Національною поліцією доставлялися до відділків поліції щодо порушення комендантської години. З ними проводилася профілактична бесіда, а також їх перевіряли на причетність якоїсь диверсійсної роботи, однак вона не підтверджувалася. Тому це досить також низька цифра", - зазначив правоохоронець.

Нагадаємо

Напередодні Нового року у соцмережах з'явились відео запуску феєрверків в Одесі та у Львові за кілька годин до Нового року. Правоохоронці поки не прокоментували ці інциденти.

Також напередодні в Нацполіції повідомляли, що правоохоронці затримуватимуть та доставлятимуть до відділів для з’ясування обставин людей, які в новорічну ніч будуть перебувати під час комендантської години на вулицях.