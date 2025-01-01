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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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300 украинцев задержаны в новогоднюю ночь: что происходило во время комендантского часа

300 украинцев задержаны в новогоднюю ночь: что происходило во время комендантского часа

Киев  •  УНН

 • 5528 просмотра

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Нацполиция доставила в участки 300 человек за нарушение комендантского часа в новогоднюю ночь. Зарегистрировано 35 сообщений о правонарушениях и 25 случаев использования пиротехники.

В новогоднюю ночь правоохранители доставили в отделения 300 украинцев за нарушение нарушения комендантского часа. В целом органами Национальной полиции зарегистрировано около 35 сообщений, связанными с новогодними событиями, среди которых поведение пьяных людей, или домашние конфликты, а также зарегистрировано около 25 сообщений, связанных с применением пиротехники. Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Что касается мероприятий, которые состоялись в новогоднюю ночь, то относительно правоохранительной составляющей они прошли относительно спокойно. Органами Национальной полиции зарегистрировано около 35 сообщений, связанными с новогодними событиями. В большинстве случаев это поведение людей навеселе, или домашние конфликты. Также в органах Национальной полиции мы зарегистрировали около 25 сообщений, связанных с применением пиротехники, сейчас проводятся определенные действия, связанные с документированием указанных правонарушений. Также открыто одно уголовное производство

- сказал Серединский.

Он отметил, что 35 сообщений о правонарушениях - это "низкая цифра, что означает, что граждане наши достаточно сознательно подошли к празднованию Нового года".

"Кроме того, в органах Национальной полиции проверяется информация изложенная в отдельных Telegram-каналах по применению пиротехнических средств на их достоверность", - добавил Серединский.

Кроме того, по его словам, 300 человек были доставлены в отделения полиции за нарушение комендантского часа.

"300 человек Национальной полицией доставлялись в отделения полиции по поводу нарушения комендантского часа. С ними проводилась профилактическая беседа, а также их проверяли на причастность какой-то диверсионной работы, однако она не подтверждалась. Поэтому это достаточно также низкая цифра", - отметил правоохранитель.

Напомним

Накануне Нового года в соцсетях появились видео запуска фейерверков в Одессе и во Львове за несколько часов до Нового года. Правоохранители пока не прокомментировали эти инциденты.

Также накануне в Нацполиции сообщали, что правоохранители будут задерживать и доставлять в отделы для выяснения обстоятельств людей, которые в новогоднюю ночь будут находиться во время комендантского часа на улицах.

Павел Башинский

Павел Башинский

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