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30 європейських країн занепокоєні втручанням росії в супутниковий зв’язок

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Швейцарія та ще 29 європейських країн закликали Міжнародний союз електрозв'язку вжити заходів проти систематичних перешкод, що виходять з рф та Криму. Ці перешкоди впливають на європейські цивільні супутникові мережі та ставлять під загрозу громадську безпеку, а також безпеку повітряного та морського судноплавства.

30 європейських країн занепокоєні втручанням росії в супутниковий зв’язок

Швейцарія та ще 29 європейських держав висловили стурбованість навмисним втручанням росії в супутниковий зв'язок та сигнали супутникової радіонавігації. Про це повідомляє  Swissinfo, пише УНН.

Деталі

Перед засіданням Ради Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU) Швейцарія підтримала спільну декларацію, в якій закликала цю організацію вжити заходів.

З 2023 року, вказується в публікації, "систематичні та цілеспрямовані перешкоди" та втручання вплинули на європейські цивільні супутникові мережі.

Джерела цих перешкод були виявлені в декількох російських містах та в тимчасово окупованому українському Криму. Зауважується, що перешкоди ставлять під загрозу громадську безпеку, а також безпеку повітряного і морського судноплавства.

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У Європі підкреслюють, що ситуація значно погіршилася у червні - перешкоди поширилися майже на всю територію Польщі та Литви, а також зачепили інші держави.

Таке втручання порушує правила ITU і підриває довіру між її членами, йдеться в заяві. При цьому висловлюється жаль з приводу того, що зусилля кількох міжнародних організацій, включаючи ITU, спрямовані на налагодження діалогу з росією, "були проігноровані або не призвели до жодних змін".

Відповідні скарги подані до комітету ITU. Держави, які приєдналися до декларації, також засуджують той факт, що від росії не надійшло жодної відповіді, яка б заслуговувала на довіру.

Рада ITU повинна визнати серйозність цього втручання і відреагувати, щоб зберегти довіру і безпеку телекомунікацій в різних країнах, додали підписанти.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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