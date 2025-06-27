30 европейских стран обеспокоены вмешательством россии в спутниковую связь

Швейцария и еще 29 европейских государств выразили обеспокоенность в связи с преднамеренным вмешательством россии в спутниковую связь и сигналы спутниковой радионавигации. Об этом сообщает Swissinfo, пишет УНН.

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Перед заседанием Совета Международного союза электросвязи (МСЭ) Швейцария поддержала совместную декларацию, в которой призвала эту организацию принять меры.

С 2023 года, указывается в публикации, "систематические и целенаправленные помехи" и вмешательства повлияли на европейские гражданские спутниковые сети.

Источники этих помех были обнаружены в нескольких российских городах и во временно оккупированном украинском Крыму. Отмечается, что помехи ставят под угрозу общественную безопасность, а также безопасность воздушного и морского судоходства.

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В Европе подчеркивают, что ситуация значительно ухудшилась в июне — помехи распространились почти на всю территорию Польши и Литвы, а также затронули другие государства.

Такое вмешательство нарушает правила МСЭ и подрывает доверие между его членами, говорится в заявлении. При этом выражается сожаление по поводу того, что усилия нескольких международных организаций, включая МСЭ, направленные на налаживание диалога с Россией, "были проигнорированы или не привели к каким-либо изменениям".

Соответствующие жалобы поданы в комитет МСЭ. Государства, присоединившиеся к декларации, также осуждают тот факт, что от россии не поступило ни одного заслуживающего доверия ответа.

Совет МСЭ должен признать серьезность этого вмешательства и отреагировать, чтобы сохранить доверие и безопасность телекоммуникаций в разных странах, добавили подписанты.

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