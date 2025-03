3 вагомі причини, чому варто тішити себе приємними покупками

Нові речі підіймають настрій та додають енергії

Якщо постійно перебувати в одних і тих же обставинах та речах – мозок звикає. Усе починає бути одноманітним, нецікавим, «заїждженим». Такий стан не просто гальмує нас, а навіть руйнує. Ми маємо виявляти самодопомогу, підбадьорювати себе, щоб не зустрітися з емоційним виснаженням.

Відтак здавалось би прості покупки одягу, навіть якщо у вас є все необхідне в гардеробі, вкрай важливі для підзарядки:



для гарного настрою, який надалі виливається у гарну атмосферу в родині та стосунках;



для отримання дофаміну і підтримки емоційного здоров'я;



для розвантаження мозку від постійних стресів.



Психологічне здоров'я особливо чуттєве, його не можна вимірювати градусниками. Саме тому потрібно розібратися в собі, знати, які власні потреби ви не задовольняєте, що може вас потішити. І якщо це купівля нової сукні чи сорочки – не відкладати і не відмовляти собі і цій потребі.

Зовнішній вигляд – ваша візитівка, яка показує вас

Одяг також неодмінна частина кар'єрної та життєвої активності. Він допомагає нам створити необхідний стиль та образ, почуватися впевнено й відповідно під час різних подій. Тому про свій вигляд постійно слід турбуватися. Така впевненість допоможе вам вільно проявляти себе у вашій діяльності.

Але обирайте речі за своїм смаком, щоб вони справді приносили вам задоволення від того, як ви виглядаєте.

На One By One можна знайти як класичні варіанти суконь, костюмів, спідниць та інших речей, так і щось унікальне й цікаве для тих, хто любить експерименти й пошуки в одязі.

Одяг – як турбота про своє фізичне здоров'я

Щоб бути в гармонії, також важливо дбати про фізичний стан. Висипатися, їсти корисну їжу і не дозволяти своєму організму переохолоджуватися. Це особливо важливо зараз, коли настає сезон холодів.

Тому не варто надіятися на прості й дешеві речі, у бажанні заощадити. Краще віддати перевагу якісному та теплому одягу, щоб він зігрівав вас й не дозволяв втрачати тепло тіла.

Якісні пальта, утеплені куртки, еко-шуби з хороших матеріалів та багато іншого на осінь і зиму можна знайти в каталозі One By One, щоби потурбуватися про себе, стильно виглядати та не дозволити обставинам, поганому настрою чи морозам вас побороти.