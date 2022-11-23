3-4 удари: Данілов розповів, скільки ракет залишилося у росіян для обстрілу України

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За його словами, Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада.

«Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли», – розповів секретар РНБО.

Під час масованого ракетного удару 15 листопада Росія випустила понад 90 ракет, ППО збила 77.

Олексій Данілов заявив, що Росія має ще «занадто багато» ракет С300.

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«У нас є достеменна інформація про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння. Маємо розуміння, скільки залишилося – певних ракет залишилося менше ніж 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ – це ракети С300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя, Херсон, на Харківщину», – розповів Данілов.

Нагадаємо

Росія буде змушена уповільнити темпи кампанії обстрілів критично важливої інфраструктури України. Таке припущення висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Повідомляється, що російські військові, ймовірно, використали значну частину своїх систем високоточної зброї в скоординованих ракетних ударах 15 листопада.