2,4 млн на токсичних відходах: на Одещині викрили схему зливу, підозрюють депутата

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 14873 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 52837 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 128077 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186852 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150549 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140927 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118626 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108497 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103082 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 146326 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 77842 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 33703 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 67485 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 82546 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 76523 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 146340 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 145285 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 278915 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 307681 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 243470 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 27310 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 66564 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 113044 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 136003 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 118167 перегляди
Актуальне
2,4 млн на токсичних відходах: на Одещині викрили схему зливу, підозрюють депутата

2,4 млн на токсичних відходах: на Одещині викрили схему зливу, підозрюють депутата

Київ • УНН

 • 29569 перегляди

Депутата Саф'янівської сільради та чотирьох спільників підозрюють у забрудненні земель токсичними відходами з суден. Замість утилізації відходи нелегально зливали на полігоні, забруднивши понад 2200 кв. м землі.

Депутата Саф’янівської сільради Ізмаїльського району Одеської області та ще чотирьох осіб підозрюють у забрудненні земель токсичними відходами та зловживанні повноваженнями заради наживи. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Чиновник, об'єднавшись зі своїм знайомим, заснував підприємство, яке офіційно займалося агентським обслуговуванням суден. Але фактично воно використовувалося для незаконного збагачення через неналежне поводження з токсичними відходами та забруднення земель,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Щоб приховати злочин, вони уклали фіктивний договір з ліцензованою компанією на утилізацію відходів.

Але угода залишилася лише на папері — жодних послуг не надавали. До схеми долучили ще трьох осіб, які контролювали очищення суден від лляльних вод із нафтопродуктами. Відходи відкачували в цистерни, а потім замість безпечної утилізації нелегально зливали на полігоні в Ізмаїльському районі.

У результаті понад 2200 кв. м землі забруднили шкідливими речовинами. Збитки довкіллю — понад 2,4 млн грн.

Одеська обласна прокуратура звинуватила депутата Саф’янівської сільради та чотирьох спільників у забрудненні земель і зловживанні повноваженнями для отримання вигоди (ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 364-1 КК).

Підозрюваних взяли під варту з можливістю внесення застави.

Нагадаємо

Правоохоронці розшукують київського бізнесмена Дениса Комарницького, до якого приходили з обшуками у справі у заволодінні землею міста.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоКримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
ukrainaУкраїна
odesaОдеса

Звернутися з питань розміщення реклами