2,4 млн на токсичних відходах: на Одещині викрили схему зливу, підозрюють депутата

Депутата Саф’янівської сільради Ізмаїльського району Одеської області та ще чотирьох осіб підозрюють у забрудненні земель токсичними відходами та зловживанні повноваженнями заради наживи. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.



Чиновник, об'єднавшись зі своїм знайомим, заснував підприємство, яке офіційно займалося агентським обслуговуванням суден. Але фактично воно використовувалося для незаконного збагачення через неналежне поводження з токсичними відходами та забруднення земель, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Щоб приховати злочин, вони уклали фіктивний договір з ліцензованою компанією на утилізацію відходів.

Але угода залишилася лише на папері — жодних послуг не надавали. До схеми долучили ще трьох осіб, які контролювали очищення суден від лляльних вод із нафтопродуктами. Відходи відкачували в цистерни, а потім замість безпечної утилізації нелегально зливали на полігоні в Ізмаїльському районі.

У результаті понад 2200 кв. м землі забруднили шкідливими речовинами. Збитки довкіллю — понад 2,4 млн грн.

Одеська обласна прокуратура звинуватила депутата Саф’янівської сільради та чотирьох спільників у забрудненні земель і зловживанні повноваженнями для отримання вигоди (ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 364-1 КК).

Підозрюваних взяли під варту з можливістю внесення застави.

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