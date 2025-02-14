2,4 млн на токсичных отходах: в Одесской области разоблачили схему слива, подозревают депутата

Депутата Сафьяновского сельсовета Измаильского района Одесской области и еще четырех человек подозревают в загрязнении земель токсичными отходами и злоупотреблении полномочиями ради наживы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.



Чиновник, объединившись со своим знакомым, основал предприятие, которое официально занималось агентским обслуживанием судов. Но фактически оно использовалось для незаконного обогащения из-за ненадлежащего обращения с токсичными отходами и загрязнения земель, - говорится в сообщении.

Детали

Чтобы скрыть преступление, они заключили фиктивный договор с лицензированной компанией на утилизацию отходов.

Но соглашение осталось лишь на бумаге - никаких услуг не предоставляли. К схеме приобщили еще трех человек, которые контролировали очистку судов от льяльных вод с нефтепродуктами. Отходы откачивали в цистерны, а затем вместо безопасной утилизации нелегально сливали на полигоне в Измаильском районе.

В результате более 2200 кв. м земли загрязнили вредными веществами. Ущерб окружающей среде - более 2,4 млн грн.

Одесская областная прокуратура обвинила депутата Сафьяновского сельсовета и четырех сообщников в загрязнении земель и злоупотреблении полномочиями для получения выгоды (ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 364-1 УК).

Подозреваемых взяли под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним

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