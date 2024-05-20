21 травня в Ірані поховають президента Раїсі та членів делегації, які загинули в авіакатастрофі
Київ • УНН
Похорон Раїсі та осіб, які його супроводжували, відбудеться 21 травня в місті Тебріз.
21 травня в Ірані поховають президента Ібрагіма Раїсі та всіх осіб, які його супроводжували та загинув у авіакатастрофі разом з ним. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.
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В Ірані оголосили загальнонаціональну п'ятиденню жалобу в зв'язку з загибеллю президента та осіб, які його супроводжували. Верховний Лідер аятолла Хаменеи виголосив співчуття.
Похорон усіх загиблих під час аварії відбудеться в Тебрізі у вівторок 21 травня
Нагадаємо
Під час авіакатастрофи загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, а також губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малік Рахметі та аятола провінції Тебріз Алі Хашим.
Гелікоптер, на борту якого перебували президент Раїсі та делегація, що його супроводжувала, розбився в неділю в лісі Дізмар, розташованому в провінції Східний Азербайджан.
Тимчасово виконувати обов'язки президента буде віцепрезидент Мохаммед Мохбер. А не пізніше, ніж через 50 днів після смерті президента, у країні мають бути оголошені нові вибори.
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