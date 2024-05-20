21 мая в Иране похоронят президента Раиси и членов делегации, погибших в авиакатастрофе

21 мая в Иране похоронят президента Ибрагима Раиси и всех лиц, которые его сопровождали и погибли в авиакатастрофе вместе с ним. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

В Иране объявили общенациональный пятидневный траур в связи с гибелью президента и лиц, которые его сопровождали. Верховный Лидер аятолла Хаменеи произнес соболезнования.

Похороны всех погибших во время аварии состоятся в Тебризе во вторник 21 мая

Напомним

Во время авиакатастрофы погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, а также губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.

Вертолет, на борту которого находились президент Раиси и сопровождавшая его делегация, разбился в воскресенье в лесу Дизмар, расположенном в провинции Восточный Азербайджан.

Временно исполнять обязанности президента будет вице-президент Мохаммед Мохбер. А не позднее, чем через 50 дней после смерти президента, в стране должны быть объявлены новые выборы.

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