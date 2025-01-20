18-річних студентів не мобілізуватимуть: у Раді та ЦПД спростували чутки

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 21051 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 100215 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 126793 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 124897 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 143203 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172371 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219935 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176220 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151708 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125403 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 144996 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 145425 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 144777 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 139035 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 122108 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 15769 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 194253 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 192377 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 323743 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 350861 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 1739 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 7043 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 59579 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 88099 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 85183 перегляди
Актуальне
18-річних студентів не мобілізуватимуть: у Раді та ЦПД спростували чутки

18-річних студентів не мобілізуватимуть: у Раді та ЦПД спростували чутки

Київ • УНН

 • 69847 перегляди

Депутати та ЦПД при РНБО спростували інформацію про можливу мобілізацію 18-річних студентів після проходження БЗВП. В Україні мобілізація можлива лише з 25 років, навіть для тих, хто пройшов військову підготовку.

В Україні мобілізація діє лише з 25 років, навіть для тих, хто пройшов базову військову підготовку.  Про це повідомили у депутатському корпусі та Центрі протидії дезінформації, передає УНН

Деталі

"Стосовно мобілізації 18-річних, якщо вони пройдуть БЗВП (базову загальновійськову підготовку - ред.) в Університеті і будуть відраховані. Ніхто нікого не може мобілізувати!" - зауважив нардеп Олексій Гончаренко. 

Він наголосив, що в Україні заборонена мобілізація до 25 років.

"Навіть, якщо ви пройшли БЗВП. Вас не можуть мобілізувати. Крапка. Якось всім треба братись за розум", - сказав Гончаренко.

Водночас керівник ЦПД при РНБО Коваленко теж зауважив, що мобілізація в нас з 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі.

Не варто розповсюджувати неперевірену інформацію. До 25 років лише добровільно можна піти, підписати контракт

- зазначив Коваленко.

Раніше

Народний депутат від фракції "Слуга Народу" Олександр Федієнко розповідав, що в Україні наразі не розглядається зміна вікової категорії мобілізаційного ресурсу. Законодавчих ініціатив не надходило, а депутати не готові голосувати за таке рішення. 

Але нардеп Дмитро Разумков в інтерв'ю ЗМІ сказав, що 18-річних студентів нібито зможуть мобілізувати, якщо ті під час навчання пройдуть базову військову підготовку, але надалі будуть відраховані.

"З наступного року проходитимуть базову загальновійськову підготовку у вузах на першому курсі, і після цього, наприклад, якщо людину відрахують, її у 19 років або о 18 з половиною мобілізують", - сказав Разумков.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоВійна
sluha-naroduСлуга народу
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами