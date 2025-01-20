18-річних студентів не мобілізуватимуть: у Раді та ЦПД спростували чутки

В Україні мобілізація діє лише з 25 років, навіть для тих, хто пройшов базову військову підготовку. Про це повідомили у депутатському корпусі та Центрі протидії дезінформації, передає УНН.

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"Стосовно мобілізації 18-річних, якщо вони пройдуть БЗВП (базову загальновійськову підготовку - ред.) в Університеті і будуть відраховані. Ніхто нікого не може мобілізувати!" - зауважив нардеп Олексій Гончаренко.

Він наголосив, що в Україні заборонена мобілізація до 25 років.

"Навіть, якщо ви пройшли БЗВП. Вас не можуть мобілізувати. Крапка. Якось всім треба братись за розум", - сказав Гончаренко.

Водночас керівник ЦПД при РНБО Коваленко теж зауважив, що мобілізація в нас з 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі.

Не варто розповсюджувати неперевірену інформацію. До 25 років лише добровільно можна піти, підписати контракт - зазначив Коваленко.

Раніше

Народний депутат від фракції "Слуга Народу" Олександр Федієнко розповідав, що в Україні наразі не розглядається зміна вікової категорії мобілізаційного ресурсу. Законодавчих ініціатив не надходило, а депутати не готові голосувати за таке рішення.

Але нардеп Дмитро Разумков в інтерв'ю ЗМІ сказав, що 18-річних студентів нібито зможуть мобілізувати, якщо ті під час навчання пройдуть базову військову підготовку, але надалі будуть відраховані.

"З наступного року проходитимуть базову загальновійськову підготовку у вузах на першому курсі, і після цього, наприклад, якщо людину відрахують, її у 19 років або о 18 з половиною мобілізують", - сказав Разумков.