18-летних студентов не будут мобилизовать: в Раде и ЦПД опровергли слухи
Киев • УНН
Депутаты и ЦПД при СНБО опровергли информацию о возможной мобилизации 18-летних студентов после прохождения БЗВП. В Украине мобилизация возможна только с 25 лет, даже для тех, кто прошел военную подготовку.
В Украине мобилизация действует только с 25 лет, даже для тех, кто прошел базовую военную подготовку. Об этом сообщили в депутатском корпусе и Центре противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
"Относительно мобилизации 18-летних, если они пройдут БОВП (базовую общевойсковую подготовку - ред.) в Университете и будут отчислены. Никто никого не может мобилизовать!" - заметил нардеп Алексей Гончаренко.
Он подчеркнул, что в Украине запрещена мобилизация до 25 лет.
"Даже если вы прошли БЗВП. Вас не могут мобилизовать. Точка. Как-то всем надо браться за ум", - сказал Гончаренко.
В то же время руководитель ЦПИ при СНБО Коваленко тоже отметил, что мобилизация у нас с 25 лет. Поэтому мобилизация 18-летних студентов после БЗВП невозможна в принципе.
Не стоит распространять непроверенную информацию. До 25 лет только добровольно можно уйти, подписать контракт
Ранее
Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Александр Федиенко рассказывал, что в Украине пока не рассматривается изменение возрастной категории мобилизационного ресурса. Законодательных инициатив не поступало, а депутаты не готовы голосовать за такое решение.
Но нардеп Дмитрий Разумков в интервью СМИ сказал, что 18-летних студентов якобы смогут мобилизовать, если те во время обучения пройдут базовую военную подготовку, но в дальнейшем будут отчислены.
"Со следующего года будут проходить базовую общевойсковую подготовку в вузах на первом курсе, и после этого, например, если человека отчислят, его в 19 лет или в 18 с половиной мобилизуют", - сказал Разумков.