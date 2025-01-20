18-летних студентов не будут мобилизовать: в Раде и ЦПД опровергли слухи

ukenru
Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
09:31 • 54941 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
07:13 • 104625 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
06:40 • 129005 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 109268 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта
20 января, 06:00 • 106780 просмотра

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский
19 января, 19:02 • 110668 просмотра

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко
19 января, 14:02 • 110325 просмотра

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
18 января, 12:05 • 208063 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно
18 января, 09:00 • 118730 просмотра

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 204222 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Байден не ставил целью победу Украины в войне с рф: какими на самом деле были его планы

Байден не ставил целью победу Украины в войне с рф: какими на самом деле были его планы

20 января, 04:40 • 108162 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 131177 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

08:00 • 117295 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

08:25 • 110084 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

11:17 • 58718 просмотра
публикации
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

12:24 • 4514 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

08:00 • 117332 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

06:40 • 129009 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 131216 просмотра
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

18 января, 12:05 • 208066 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

11:17 • 58907 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

08:25 • 110118 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 117804 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 123232 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 123943 просмотра
Актуальное
18-летних студентов не будут мобилизовать: в Раде и ЦПД опровергли слухи

18-летних студентов не будут мобилизовать: в Раде и ЦПД опровергли слухи

Киев  •  УНН

 • 12971 просмотра

Read in English

Депутаты и ЦПД при СНБО опровергли информацию о возможной мобилизации 18-летних студентов после прохождения БЗВП. В Украине мобилизация возможна только с 25 лет, даже для тех, кто прошел военную подготовку.

В Украине мобилизация действует только с 25 лет, даже для тех, кто прошел базовую военную подготовку.  Об этом сообщили в депутатском корпусе и Центре противодействия дезинформации, передает УНН

Детали

"Относительно мобилизации 18-летних, если они пройдут БОВП (базовую общевойсковую подготовку - ред.) в Университете и будут отчислены. Никто никого не может мобилизовать!" - заметил нардеп Алексей Гончаренко. 

Он подчеркнул, что в Украине запрещена мобилизация до 25 лет.

"Даже если вы прошли БЗВП. Вас не могут мобилизовать. Точка. Как-то всем надо браться за ум", - сказал Гончаренко.

В то же время руководитель ЦПИ при СНБО Коваленко тоже отметил, что мобилизация у нас с 25 лет. Поэтому мобилизация 18-летних студентов после БЗВП невозможна в принципе.

Не стоит распространять непроверенную информацию. До 25 лет только добровольно можно уйти, подписать контракт

- отметил Коваленко.

Ранее

Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Александр Федиенко рассказывал, что в Украине пока не рассматривается изменение возрастной категории мобилизационного ресурса. Законодательных инициатив не поступало, а депутаты не готовы голосовать за такое решение. 

Но нардеп Дмитрий Разумков в интервью СМИ сказал, что 18-летних студентов якобы смогут мобилизовать, если те во время обучения пройдут базовую военную подготовку, но в дальнейшем будут отчислены.

"Со следующего года будут проходить базовую общевойсковую подготовку в вузах на первом курсе, и после этого, например, если человека отчислят, его в 19 лет или в 18 с половиной мобилизуют", - сказал Разумков.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойна
sluga-narodaСлуга народа
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы