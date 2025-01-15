18-річних не мобілізуватимуть: депутати не готові голосувати за таке рішення

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У Верховній Раді відсутні законодавчі ініціативи щодо зміни вікової категорії мобілізаційного ресурсу. Депутати наголошують на важливості отримання обіцяної зброї від партнерів та дозволу на її використання.

В Україні наразі не розглядається зміна вікової категорії мобілізаційного ресурсу. Законодавчих ініціатив не надходило, а депутати не готові голосувати за таке рішення. Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга Народу" Олександр Федієнко телеканалу Рада, передає УНН

"У Комітеті національної безпеки та оборони станом на сьогодні немає жодної законодавчої ініціативи щодо зміни вікової категорії мобілізаційного ресурсу, тобто 18, 19 років і так далі. Це питання не розглядається. В парламенті такі ініціативи також не надходили. Те, що я чую з обговорень у парламенті, — депутати не готові за це голосувати", — сказав Федієнко.

Він додав, що треба розуміти, що партнери повинні виконувати свої обіцянки: якщо партнери пообіцяли нам дати зброю, вони повинні її дати.

"Якщо партнери нам дали зброю, яка може збивати російські літаки на території росії, вона повинна це робити, а не так, як відбувається сьогодні, коли, на жаль, російські літаки і каби намагаються знищити не лише першу лінію фронту, а й досить глибше. Тому у нас з одного боку є дві проблеми: перша — це те, що в нас є відповідні резервні бригади, готові вийти на лінію бойового зіткнення. Їх, звісно, потрібно дооснастити та додати додаткову зброю. А з іншого боку — це дозвіл від партнерів на застосування відповідної зброї далекого ураження, щоб домінувати у повітрі", — наголосив нардеп.

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