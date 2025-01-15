18-летних не будут мобилизовать: депутаты не готовы голосовать за такое решение

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В Верховной Раде отсутствуют законодательные инициативы по изменению возрастной категории мобилизационного ресурса. Депутаты отмечают важность получения обещанного оружия от партнеров и разрешения на его использование.

В Украине пока не рассматривается изменение возрастной категории мобилизационного ресурса. Законодательных инициатив не поступало, а депутаты не готовы голосовать за такое решение. Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко телеканалу Рада, передает УНН

"В Комитете национальной безопасности и обороны по состоянию на сегодня нет ни одной законодательной инициативы по изменению возрастной категории мобилизационного ресурса, то есть 18, 19 лет и так далее. Этот вопрос не рассматривается. В парламенте такие инициативы также не поступали. То, что я слышу из обсуждений в парламенте, - депутаты не готовы за это голосовать", - сказал Федиенко.

Он добавил, что надо понимать, что партнеры должны выполнять свои обещания: если партнеры пообещали нам дать оружие, они должны его дать.

"Если партнеры нам дали оружие, которое может сбивать российские самолеты на территории россии, оно должно это делать, а не так, как происходит сегодня, когда, к сожалению, российские самолеты и кабины пытаются уничтожить не только первую линию фронта, но и достаточно глубже. Поэтому у нас с одной стороны есть две проблемы: первая - это то, что у нас есть соответствующие резервные бригады, готовые выйти на линию боевого соприкосновения. Их, конечно, нужно дооснастить и добавить дополнительное оружие. А с другой стороны - это разрешение от партнеров на применение соответствующего оружия дальнего поражения, чтобы доминировать в воздухе", - подчеркнул нардеп.

Напомним

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