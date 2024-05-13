Міністри ЄС вимагають звіту від Борреля про те, як законопроєкт про "іноагентів" вплине на вступ Грузії до ЄС - ЗМІ
Київ • УНН
12 міністрів закордонних справ ЄС вимагають від Борреля доповіді про те, як законопроєкт Грузії про "іноземних агентів" вплине на її заявку на вступ до ЄС на тлі критики документа.
12 міністрів закордонних справ Євросоюзу закликали голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля надати доповідь про те, як грузинський законопроєкт про "Про прозорість іноземного впливу" вплине на процес вступу Грузії в ЄС, повідомив у понеділок редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.
12 міністрів закордонних справ Євросоюзу звертаються до Борреля з проханням надати оновлену інформацію про те, як грузинський закон про іноземних агентів вплине на процес вступу країни до ЄС, і що має бути зроблено до остаточного голосування в парламенті Грузії
Доповнення
Юридичний комітет парламенту Грузії розглянув і підтримав закон про "іноагентів" у третьому читанні за 67 секунд. Фінальне голосування за документ відбудеться 14 травня.
Члени провладної партії "Грузинська мрія" прибули в будівлю законодавчого органу після того, як спецназ відтіснив звідти протестувальників. Поліцейські побили кількох демонстрантів, є затримані.