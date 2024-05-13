Министры ЕС требуют отчета от Борреля о том, как законопроект об "иноагентах" повлияет на вступление Грузии в ЕС - СМИ

12 министров иностранных дел Евросоюза призвали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля предоставить доклад о том, как грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" повлияет на процесс вступления Грузии в ЕС, сообщил в понедельник редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

12 министров иностранных дел Евросоюза обращаются к Боррелю с просьбой предоставить обновленную информацию о том, как грузинский закон об иностранных агентах повлияет на процесс вступления страны в ЕС, и что должно быть сделано до окончательного голосования в парламенте Грузии - написал Йозвяк в соцсети X.

Дополнение

Юридический комитет парламента Грузии рассмотрел и поддержал закон об "иноагентах" в третьем чтении за 67 секунд. Финальное голосование за документ состоится 14 мая.

Члены правящей партии "Грузинская мечта" прибыли в здание законодательного органа после того, как спецназ оттеснил оттуда протестующих. Полицейские избили нескольких демонстрантов, есть задержанные.