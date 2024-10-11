11 жовтня: Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день яйця

Сьогодні, 11 жовтня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня дівчаток, пише УНН.

Головна мета події, яка була започаткована ООН в 2011 році, - поширити у суспільстві інформацію про проблеми, з якими стикаються неповнолітні діти жіночої статі у всьому світі. Зокрема, нерівність, незахищеність та соціальна несправедливість.

Основний акцент робиться на сексуальному насильстві, примусу до статевих стосунків, ранньому заміжжі. Особливо це стосується країн Африки, Азії та Латинської Америки.

Згідно одного з опитувань Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), 2,5 мільйони жінок заявили, що їх примушували вступати в статеві стосунки до того як їм виповнилося 15 років. 9 з 10 жертв повідомили, піддавалися сексуальному насильству з боку близьких і знайомих людей.

Для приблизно 35 з 1 тисячі дівчат у віці до 15 років сексуальний досвід закінчується вагітністю. Близько 62% дівчаток роблять аборт, 38% вирішують народити дитину.

Водночас, ще однією метою сьогоднішньої події є демонстрація дівчатам можливостей жінок у сучасному світі. ЮНІСЕФ закликає збільшити на 1 мільярд доларів США інвестиції для дівчат-підлітків, наголошуючи на нагальній потребі посилення уваги та виділення ресурсів для ключових сфер, які дають змогу дівчатам реалізувати свої права та повністю розкрити свій потенціал.

З 1996 року кожної другої п’ятниці жовтня, відзначається Всесвітній день яйця. Подію започаткувала Міжнародна яєчна комісія на конференції у Відні.

Яйця – це не тільки поживний харчовий продукт. Вони відіграють важливо значення у багатьох культурах та релігіях народів світу. Аби долучитися до святкування Всесвітнього дня яйця сьогодні бажано приготувати якусь смачну страву, до складу якої входять яйця.

Не варто обмежувати свої кулінарні таланти лише курячи яйцями, варто використати перепелині, качині, гусячі, і навіть яйця страуса.

Також у другу п’ятницю жовтня відзначається Міжнародний день ветеринарної медсестри.

Основними обв’язками ветеринарних медсестер є оформлення документів у клініці, підготовка тварини до лікування, допомога ветеринару під час операції, догляд за твариною на стаціонарному лікуванні.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостола Пилипа.

Чоловік жив у Кесарії Палестинській, був одним з перших, хто приєднався до Ісуса. Був одним з тих, хто приймав участь у відомому годуванні двома рибинами та п’ятьма хлібинами.

Після розп’яття та Воскресіння Христа Пилип певний час залишався у Єрусалимі, після чого пішов проповідувати в інші землі та став єпископом.

Одна з чотирьох доньок Пилипа мала дар пророцтва.

За однією версією Філіп помер у глибокій старості, за іншою – його розп’яли язичники.

Іменини сьогодні святкують Пилип, Олександр, Анатолій, Іларіон, Йосип, Зінаїда, Вікторія.