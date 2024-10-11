11 жовтня: Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день яйця

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54206 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 101325 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 139490 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 115879 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108209 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113352 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138364 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75084 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83562 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176597 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.6 м/с
82 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 25681 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34667 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 27919 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 26653 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 32224 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 139490 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138364 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176597 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515475 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595103 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5378 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 26653 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 27919 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34667 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58903 перегляди
Актуальне
11 жовтня: Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день яйця

11 жовтня: Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день яйця

Київ • УНН

 • 119537 перегляди

11 жовтня відзначається Міжнародний день дівчаток, започаткований ООН у 2011 році. Мета - привернути увагу до проблем нерівності та насильства щодо дівчат, а також продемонструвати їхні можливості у сучасному світі.

Сьогодні, 11 жовтня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня дівчаток, пише УНН.

Головна мета події, яка була започаткована ООН в 2011 році, - поширити у суспільстві інформацію про проблеми, з якими стикаються неповнолітні діти жіночої статі у всьому світі. Зокрема, нерівність, незахищеність та соціальна несправедливість.

Основний акцент робиться на сексуальному насильстві, примусу до статевих стосунків, ранньому заміжжі. Особливо це стосується країн Африки, Азії та Латинської Америки.

Згідно одного з опитувань  Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), 2,5 мільйони жінок заявили, що їх примушували вступати в статеві стосунки до того як їм виповнилося 15 років. 9 з 10 жертв повідомили, піддавалися сексуальному насильству з боку близьких і знайомих людей.

Для приблизно 35 з 1 тисячі дівчат у віці до 15 років сексуальний досвід закінчується вагітністю. Близько 62% дівчаток роблять аборт, 38% вирішують народити дитину.

Водночас, ще однією метою сьогоднішньої події є демонстрація дівчатам можливостей жінок у сучасному світі. ЮНІСЕФ закликає збільшити на 1 мільярд доларів США інвестиції для дівчат-підлітків, наголошуючи на нагальній потребі посилення уваги та виділення ресурсів для ключових сфер, які дають змогу дівчатам реалізувати свої права та повністю розкрити свій потенціал.

З 1996 року кожної другої п’ятниці жовтня, відзначається Всесвітній день яйця. Подію започаткувала Міжнародна яєчна комісія на конференції у Відні.

Яйця – це не тільки поживний харчовий продукт. Вони відіграють важливо значення у багатьох культурах та релігіях народів світу. Аби долучитися до святкування Всесвітнього дня яйця сьогодні бажано приготувати якусь смачну страву, до складу якої входять яйця.

Не варто обмежувати свої кулінарні таланти лише курячи яйцями, варто використати перепелині, качині, гусячі, і навіть яйця страуса.

Також у другу п’ятницю жовтня відзначається Міжнародний день ветеринарної медсестри.

Основними обв’язками ветеринарних медсестер є оформлення документів у клініці, підготовка тварини до лікування, допомога ветеринару під час операції, догляд за твариною на стаціонарному лікуванні.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостола Пилипа.

Чоловік жив у Кесарії Палестинській, був одним з перших, хто приєднався до Ісуса. Був одним з тих, хто приймав участь у відомому годуванні двома рибинами та п’ятьма хлібинами.

Після розп’яття та Воскресіння Христа Пилип певний час залишався у Єрусалимі, після чого пішов проповідувати в інші землі та став єпископом.

Одна з чотирьох доньок Пилипа мала дар пророцтва.

За однією версією Філіп помер у глибокій старості, за іншою – його розп’яли язичники.

Іменини сьогодні святкують Пилип, Олександр, Анатолій, Іларіон, Йосип, Зінаїда, Вікторія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite
yunisefЮНІСЕФ
videnВідень
yerusalymЄрусалим
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
aziiaАзія
afrykaАфрика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24