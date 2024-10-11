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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 03:03  •  6550 просмотра

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11 октября отмечается Международный день девочек, основанный ООН в 2011 году. Цель - привлечь внимание к проблемам неравенства и насилия в отношении девочек, а также продемонстрировать их возможности в современном мире.

Сегодня, 11 октября, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня девочек, пишет УНН.

Главная цель события, которое было основано ООН в 2011 году, - распространить в обществе информацию о проблемах, с которыми сталкиваются несовершеннолетние дети женского пола во всем мире. В частности, неравенство, незащищенность и социальная несправедливость.

Основной акцент делается на сексуальном насилии, принуждении к половым отношениям, раннем замужестве. Особенно это касается стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Согласно одному из опросов  Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 2,5 миллиона женщин заявили, что их принуждали вступать в половые отношения до того как им исполнилось 15 лет. 9 из 10 жертв сообщили, подвергались сексуальному насилию со стороны близких и знакомых людей.

Для примерно 35 из 1 тысячи девочек в возрасте до 15 лет сексуальный опыт заканчивается беременностью. Около 62% девочек делают аборт, 38% решают родить ребенка.

В то же время, еще одной целью сегодняшнего события является демонстрация девушкам возможностей женщин в современном мире. ЮНИСЕФ призывает увеличить на 1 миллиард долларов США инвестиции для девочек-подростков, подчеркивая насущную необходимость усиления внимания и выделения ресурсов для ключевых сфер, которые позволяют девушкам реализовать свои права и полностью раскрыть свой потенциал.

С 1996 года каждую вторую пятницу октября, отмечается Всемирный день яйца. Событие начала Международная яичная комиссия на конференции в Вене.

Яйца - это не только питательный пищевой продукт. Они играют важное значение во многих культурах и религиях народов мира. Чтобы присоединиться к празднованию Всемирного дня яйца сегодня желательно приготовить какое-то вкусное блюдо, в состав которого входят яйца.

Не стоит ограничивать свои кулинарные таланты лишь куриными яйцами, стоит использовать перепелиные, утиные, гусиные, и даже яйца страуса.

Также во вторую пятницу октября отмечается Международный день ветеринарной медсестры.

Основными обязанностями ветеринарных медсестер является оформление документов в клинике, подготовка животного к лечению, помощь ветеринару во время операции, уход за животным на стационарном лечении.

По церковному календарю сегодня День памяти апостола Филиппа.

Человек жил в Кесарии Палестинской, был одним из первых, кто присоединился к Иисусу. Был одним из тех, кто принимал участие в известном кормлении двумя рыбами и пятью хлебами.

После распятия и Воскресения Христа Филипп некоторое время оставался в Иерусалиме, после чего пошел проповедовать в другие земли и стал епископом.

Одна из четырех дочерей Филиппа имела дар пророчества.

По одной версии Филипп умер в глубокой старости, по другой - его распяли язычники.

Именины сегодня празднуют Филипп, Александр, Анатолий, Илларион, Иосиф, Зинаида, Виктория.

Захар Подкидышев

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