11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

Сегодня, 11 октября, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня девочек, пишет УНН.

Главная цель события, которое было основано ООН в 2011 году, - распространить в обществе информацию о проблемах, с которыми сталкиваются несовершеннолетние дети женского пола во всем мире. В частности, неравенство, незащищенность и социальная несправедливость.

Основной акцент делается на сексуальном насилии, принуждении к половым отношениям, раннем замужестве. Особенно это касается стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Согласно одному из опросов Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 2,5 миллиона женщин заявили, что их принуждали вступать в половые отношения до того как им исполнилось 15 лет. 9 из 10 жертв сообщили, подвергались сексуальному насилию со стороны близких и знакомых людей.

Для примерно 35 из 1 тысячи девочек в возрасте до 15 лет сексуальный опыт заканчивается беременностью. Около 62% девочек делают аборт, 38% решают родить ребенка.

В то же время, еще одной целью сегодняшнего события является демонстрация девушкам возможностей женщин в современном мире. ЮНИСЕФ призывает увеличить на 1 миллиард долларов США инвестиции для девочек-подростков, подчеркивая насущную необходимость усиления внимания и выделения ресурсов для ключевых сфер, которые позволяют девушкам реализовать свои права и полностью раскрыть свой потенциал.

С 1996 года каждую вторую пятницу октября, отмечается Всемирный день яйца. Событие начала Международная яичная комиссия на конференции в Вене.

Яйца - это не только питательный пищевой продукт. Они играют важное значение во многих культурах и религиях народов мира. Чтобы присоединиться к празднованию Всемирного дня яйца сегодня желательно приготовить какое-то вкусное блюдо, в состав которого входят яйца.

Не стоит ограничивать свои кулинарные таланты лишь куриными яйцами, стоит использовать перепелиные, утиные, гусиные, и даже яйца страуса.

Также во вторую пятницу октября отмечается Международный день ветеринарной медсестры.

Основными обязанностями ветеринарных медсестер является оформление документов в клинике, подготовка животного к лечению, помощь ветеринару во время операции, уход за животным на стационарном лечении.

По церковному календарю сегодня День памяти апостола Филиппа.

Человек жил в Кесарии Палестинской, был одним из первых, кто присоединился к Иисусу. Был одним из тех, кто принимал участие в известном кормлении двумя рыбами и пятью хлебами.

После распятия и Воскресения Христа Филипп некоторое время оставался в Иерусалиме, после чего пошел проповедовать в другие земли и стал епископом.

Одна из четырех дочерей Филиппа имела дар пророчества.

По одной версии Филипп умер в глубокой старости, по другой - его распяли язычники.

Именины сегодня празднуют Филипп, Александр, Анатолий, Илларион, Иосиф, Зинаида, Виктория.