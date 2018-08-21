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100 днів голодування: світ висловив свою підтримку Сенцову

Київ • УНН

 • 15546 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У вівторок, 21 серпня настав сотий день з початку голодування українського режисера, політв’язня Олега Сенцова в російській в'язниці. У зв’язку з цим представники міжнародних правозахисних організацій, громадські діячі та політики висловились із закликом звільнити Сенцова та решту "бранців Кремля", а в деяких містах навіть пройшли масові пікети, передає УНН.

100 днів голодування: світ висловив свою підтримку Сенцову

Заяву на підтримку Сенцова ще напередодні, 20 серпня, зробив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус. Він закликав Росію негайно звільнити "незаконно затриману, невинну людину" та інших політичних в'язнів України.

Незабаром до Лінкявичуса доєднались представники МЗС інших держав, зокрема, у вівторок британський міністр у справах Європи та США Алан Дункан наголосив, що Сполучене Королівство, як і раніше, надзвичайно стурбоване здоров'ям Олега та ставленням до нього російської влади.

Не залишилось осторонь і ЄС. Так, голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі закликав Росію негайно звільнити українського режисера та інших затриманих незаконно в Росії та на Кримському півострові громадян України.

Своє слово сказали США та Канада. Зокрема, в американському посольстві наголосили, що "усі як один", виступають за Сенцова і всіх українських політичних бранців.

Від імені Канади ж говорила давній друг України, очільниця канадського МЗС Христя Фріланд.

"Український режисер Олег Сенцов голодує вже 100 днів, закликаємо Росію звільнити українських політв'язнів. Канада дуже стурбована його станом. Ми закликаємо Росію звільнити його", - написала вона у соцмережі Twitter англійською та французькою мовами.

Україна також закликала світ підтримати "бранця Кремля".

Так, у вівторок Президент України Петро Порошенко наголосив, що на всіх без виключення міжнародних переговорах звертається до світових лідерів, закликаючи їх активніше тиснути на Кремль аби звільнити Олега та всіх українських бранців.

Крім того, на вулицях міст України і не тільки зібрались небайдужі громадяни, аби підтримати українського митця.

Масові акції пройшли у Києві та Львові, де люди принесли до російських дипустанов листи підтримки Олегу Сенцову та плакати.

До сотого дня голодування режисера на акцію вийшли і у Москві. На акцію прийшли близько 30 осіб, деякі з них тримали плакати на підтримку засудженого режисера. Повідомляється, що акція на підтримку Сенцова пройшла також у Казані.

Нагадаємо, Олег Сенцов перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, утримуваних в Росії і Криму.

Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів у Криму. Правозахисний центр "Меморіал" у Росії вніс Сенцова до списку політв'язнів.

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