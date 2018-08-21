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100 дней голодовки: мир выразил свою поддержку Сенцову

Киев • УНН

 • 15546 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Во вторник, 21 август наступил сотый день с начала голодовки украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова в российской тюрьме. В связи с этим представители международных правозащитных организаций, общественные деятели и политики высказались с призывом освободить Сенцова и остальных "пленников Кремля", а в некоторых городах даже прошли массовые пикеты, передает УНН.

100 дней голодовки: мир выразил свою поддержку Сенцову

Заявление в поддержку Сенцова еще накануне, 20 августа, сделал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. Он призвал Россию немедленно освободить "незаконно задержанного, невинного человека" и других политических заключенных Украины.

Вскоре к Линкявичусу присоединились представители МИД других государств, в частности, во вторник британский министр по делам Европы и США Алан Дункан отметил, что Соединенное Королевство, как и раньше, очень обеспокоено здоровьем Олега и отношением к нему российских властей.

Не осталось в стороне и ЕС. Так, глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли призвал Россию немедленно освободить украинского режиссера и других задержанных незаконно в России и на Крымском полуострове граждан Украины.

Свое слово сказали США и Канада. В частности, в американском посольстве подчеркнули, что "все как один", выступают за Сенцова и всех украинских политических пленников.

От имени Канады же говорила давний друг Украины, глава канадского МИД Христя Фриланд.

"Украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже 100 дней, призываем Россию освободить украинских политзаключенных. Канада очень обеспокоена его состоянием. Мы призываем Россию освободить его", - написала она в соцсети Twitter на английском и французском языках.

Украина также призвала мир поддержать "пленника Кремля".

Так, во вторник Президент Украины Петр Порошенко отметил, что на всех без исключения международных переговорах обращается к мировым лидерам, призывая их активнее давить на Кремль чтобы освободить Олега и всех украинских пленников.

Кроме того, на улицах городов Украины и не только собрались неравнодушные граждане, чтобы поддержать украинского художника.

Массовые акции прошли в Киеве и Львове, где люди принесли к российским дипучреждений письма поддержки Олегу Сенцову и плакаты.

К сотому дню голодовки режиссера на акцию вышли и в Москве. На акцию пришли около 30 человек, некоторые из них держали плакаты в поддержку осужденного режиссера. Сообщается, что акция в поддержку Сенцова прошла также в Казани.

Напомним, Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.

Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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