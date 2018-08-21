У Москві затримали сім учасників акції на підтримку Сенцова - ЗМІ

Повідомляється, що місцеві правоохоронці затримали щонайменше семеро осіб, їх повезли у відділення поліції для складання протоколу.



В цілому на акцію прийшли близько 30 осіб, деякі з них тримали плакати на підтримку засудженого режисера.



Раніше у вівторок асоціація "Вільне слово" провела поодинокі пікети біля пам'ятника Пушкіну в Москві. У ній брали участь перекладачки Любов Сум і Наталя Мавлевич, письменниця Людмила Улицька, літературознавець Маріетта Чудакова та інші.

Повідомляється, що акція на підтримку Сенцова пройшла також у Казані. Там активісти "Відкритої Росії" розтягнули банер з написом "Свободу Сенцову.100 днів" недалеко від Казанського кремля.



Нагадаємо, 21 серпня у Києві біля посольства Російської Федерації пройшла акція на підтримку українського режисера, бранця Кремля Олега Сенцова, який вже 100 днів голодує у російській в’язниці.