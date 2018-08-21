У Москві затримали сім учасників акції на підтримку Сенцова - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Москві на Чистопрудному бульварі затримали вже декілька активістів, які вийшли на пікети на підтримку незаконно ув’язненого українського режисера Олега Сенцова, який вже 100 днів голодує в ямальській колонії, передає УНН з посиланням на видання "Новая газета".
Повідомляється, що місцеві правоохоронці затримали щонайменше семеро осіб, їх повезли у відділення поліції для складання протоколу.
В цілому на акцію прийшли близько 30 осіб, деякі з них тримали плакати на підтримку засудженого режисера.
Раніше у вівторок асоціація "Вільне слово" провела поодинокі пікети біля пам'ятника Пушкіну в Москві. У ній брали участь перекладачки Любов Сум і Наталя Мавлевич, письменниця Людмила Улицька, літературознавець Маріетта Чудакова та інші.
Повідомляється, що акція на підтримку Сенцова пройшла також у Казані. Там активісти "Відкритої Росії" розтягнули банер з написом "Свободу Сенцову.100 днів" недалеко від Казанського кремля.
Нагадаємо, 21 серпня у Києві біля посольства Російської Федерації пройшла акція на підтримку українського режисера, бранця Кремля Олега Сенцова, який вже 100 днів голодує у російській в’язниці.