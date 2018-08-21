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В Москве задержали семь участников акции в поддержку Сенцова - СМИ

Киев • УНН

 • 9084 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Москве на Чистопрудном бульваре задержали уже несколько активистов, вышедших на пикеты в поддержку незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 100 дней голодает в ямальской колонии, передает УНН со ссылкой на издание "Новая газета".

В Москве задержали семь участников акции в поддержку Сенцова - СМИ

Сообщается, что местные правоохранители задержали по меньшей мере семь человек, их увезли в отделение полиции для составления протокола.

В целом на акцию пришли около 30 человек, некоторые из них держали плакаты в поддержку осужденного режиссера.

Ранее во вторник ассоциация "Свободное слово" провела одиночные пикеты у памятника Пушкину в Москве. В ней участвовали переводчицы Любовь Сум и Наталья Мавлевич, писательница Людмила Улицкая, литературовед Мариэтта Чудакова и другие.
Сообщается, что акция в поддержку Сенцова прошла также в Казани. Там активисты "Открытой России" растянули баннер с надписью "Свободу Сенцову.100 дней" недалеко от Казанского кремля.

Напомним, 21 августа в Киеве возле посольства Российской Федерации прошла акция в поддержку украинского режиссера, пленника Кремля Олега Сенцова, который уже 100 дней голодает в российской тюрьме.

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