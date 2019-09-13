СМИ: российские власти проведут тестирование средств блокировки Telegram на жителях Тюмени
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Крупные операторы связи РФ проверят в сентябре на пользователях в Тюмени оборудования, которое должно блокировать мессенджер Telegram и другие запрещенные в стране интернет-ресурсы, сказали Reuters два источника в телекоммуникационных компаниях, пишет УНН.
Россия начала блокировать мессенджер Telegram в апреле 2018 года. Однако он до сих пор доступен российским пользователям.
“Роскомнадзор раздал оборудование, с помощью специалистов ведомства мы его устанавливаем сейчас. Все (операторы, участвующие в тестировании) его ставят в Тюмени”, — сказал один из источников.
“Тестирование будет проходить в Тюмени на реальных пользователях. По его итогам поймем, как оно работает, какие сбои есть и т.д.”, — сказал второй собеседник. Он уточнил, что тестирование должно завершиться до конца сентября.
По словам этого же источника, оборудование представляет из себя программно-аппаратный комплекс российского производителя РДП.ру, в котором государственном Ростелекома принадлежит 15%. В марте российские СМИ писали, что решение РДП.ру было признано эффективным в ходе лабораторного эксперимента.
Представители крупнейших российских операторов МТС, Мегафона, Вымпелкома, Tele2 и Ростелекома отказались от комментариев.
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не ответил на запрос Reuters. Представитель РДП.ру сказал, что не знает, где именно тестируется оборудование компании.
Установка такого оборудования возможна в рамках закона, направленного на защиту российского сегмента интернета и вступающего в силу 1 ноября. Согласно требованиям закона, все операторы связи РФ обязаны установить на своих сетях технические средства, в том числе DPI — Deep Packet Inspection, систему глубокой фильтрации трафика.
Оборудование должно определять источник передаваемого трафика, а также обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика, говорится в документе.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью российским агентствам в июне говорил, что его ведомство готовит большой эксперимент на сетях нескольких операторов связи. Он отмечал, что сможет назвать стоимость и характеристики оборудования в октябре.
Как писал УНН, операторы Telegram тайно планируют выпустить криптовалюта Gram.