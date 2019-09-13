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ЗМІ: російська влада проведе тестування засобів блокування Telegram на мешканцях Тюмені

ЗМІ: російська влада проведе тестування засобів блокування Telegram на мешканцях Тюмені

Київ • УНН

 • 18793 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Великі оператори зв’язку РФ перевірять у вересні на користувачах в Тюмені обладнання, яке повинно блокувати месенджер Telegram і інші заборонені в країні інтернет-ресурси, сказали Reuters два джерела в телекомунікаційних компаніях, пише УНН.

Росія почала блокувати месенджер Telegram в квітні 2018 року. Однак він досі доступний російським користувачам.

“Роскомнадзор роздав обладнання, за допомогою фахівців відомства ми його встановлюємо зараз. Всі (оператори, які беруть участь в тестуванні) його ставлять в Тюмені”, — сказало одне з джерел.

“Тестування буде проходити в Тюмені на реальних користувачах. За його підсумками зрозуміємо, як воно працює, які збої є і т.д.”, — сказав другий співрозмовник. Він уточнив, що тестування має завершитися до кінця вересня.

За словами цього ж джерела, обладнання представляє з себе програмно-апаратний комплекс російського виробника РДП.ру, в якому державному Ростелекому належить 15%. У березні російські ЗМІ писали, що рішення РДП.ру було визнано найефективнішим в ході лабораторного експерименту.

Представники найбільших російських операторів МТС, Мегафону, Вимпелкому, Tele2 і Ростелекому відмовилися від коментарів.

Прес-секретар Роскомнадзора Вадим Ампелонскій не відповів на запит Reuters. Представник РДП.ру сказав, що не знає, де саме тестується обладнання компанії.

Встановлення такого обладнання можливе в рамках закону, спрямованого на захист російського сегменту інтернету та який набуваэ чинності силу 1 листопада. Згідно з вимогами закону, всі оператори зв’язку РФ зобов’язані встановити на своїх мережах технічні засоби, в тому числі DPI — Deep Packet Inspection, систему глибокої фільтрації трафіку.

Обладнання повинне визначати джерело трафіку, що передається, а також мати можливість обмежити доступ до ресурсів із забороненою інформацією не тільки по мережних адрес, а й шляхом заборони пропуску трафіку, що проходить, йдеться в документі.

Глава Роскомнадзора Олександр Жаров в інтерв’ю російським агентствам в червні говорив, що його відомство готує великий експеримент на мережах декількох операторів зв’язку. Він відзначав, що зможе назвати вартість і характеристики обладнання в жовтні.

Як писав УНН, оператори Telegram таємно планують випустити криптовалюту Gram.

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