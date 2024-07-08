Жертвами атаки рф в Киеве уже стало 9 человек, еще 33 пострадали - Офис Генпрокурора

В результате массированной атаки рф на столицу по состоянию на 12:40 известно о девяти погибших и 33 раненых. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

По данным следствия, утром 8 июля 2024 года вооруженные силы РФ, в нарушение законов и обычаев войны, совершили воздушную атаку различными видами ракет по Украине и столице. В Киеве в результате атаки по состоянию на 12:40 известно о девяти погибших и 33 раненых - говорится в сообщении ОГП.

По данным правоохранителей, зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в 7 районах столицы:

- В Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения.

- в Голосеевском - повреждено здание детского сада и жилого дома, горят автомобили;

- в Соломенском районе повреждено офисное здание;

- в Днепровском - горят обломки в жилой застройке;

- в Дарницком районе поврежден частный дом;

- в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий;

- в Деснянском районе возгорание дома.

На местах происшествия работают экстренные службы и следственно-оперативные группы.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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