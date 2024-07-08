Жертвами атаки рф в Киеве уже стало 9 человек, еще 33 пострадали - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
Девять человек погибли и 33 получили ранения в результате массированного ракетного удара россии по Киеву, повредив гражданскую инфраструктуру в 7 районах.
В результате массированной атаки рф на столицу по состоянию на 12:40 известно о девяти погибших и 33 раненых. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
По данным следствия, утром 8 июля 2024 года вооруженные силы РФ, в нарушение законов и обычаев войны, совершили воздушную атаку различными видами ракет по Украине и столице. В Киеве в результате атаки по состоянию на 12:40 известно о девяти погибших и 33 раненых
По данным правоохранителей, зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в 7 районах столицы:
- В Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения.
- в Голосеевском - повреждено здание детского сада и жилого дома, горят автомобили;
- в Соломенском районе повреждено офисное здание;
- в Днепровском - горят обломки в жилой застройке;
- в Дарницком районе поврежден частный дом;
- в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий;
- в Деснянском районе возгорание дома.
На местах происшествия работают экстренные службы и следственно-оперативные группы.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Из-под завалов в "Охматдете" спасли человека - Клименко8 июля 2024, 09:14 • 55549 просмотров