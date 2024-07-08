Министр МВД Игорь Клименко заявил, что удалось спасти одного человека из-под завалов, он жив. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.

"Одного человека уже вытащили из-под завалов в "Охмадете", он жив", - сказал Клименко.

По его словам, сейчас в детскую больницу направляется тяжелая техника и отряд из Нацгвардии, чтобы помочь разобрать завалы.

Напомним

В Киеве пациентов детской больницы эвакуируют в городские больницы после попадания вражеской ракеты.