Жена экс-министра обороны Федорова призвала не создавать культ личности вокруг мужа
Киев • УНН
Анастасия Федорова призвала украинцев не строить культ личности вокруг ее мужа, экс-министра обороны. Она отметила, что ей страшно жить в стране, где благодарность перерастает в болезненный культ.
Анастасия Федорова, жена экс-министра обороны Михаила Федорова, обратилась к украинцам с призывом не создавать "культ личности" вокруг её мужа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост Федоровой в Instagram.
Детали
Как отметила Федорова, ей страшно жить в стране, "где люди не могут остановиться на этапе благодарности за результат и достойного отстаивания справедливости и начинают строить больной культ личности".
Она добавила, что её публикации в соцсетях, в частности, семейные видео супругов, используются в фантазиях в личных аккаунтах. По её словам, некоторые пользовательницы подробно описывают, что делали бы с её мужем.
Я очень хочу, чтобы моя дочь росла в стране, где не гоняются ни за кем и не делают из людей идолов. Где знают себе цену. Где женщины имеют самоуважение. Где есть достоинство
Также жена экс-министра обороны добавила, что хочет жить в стране, где решения принимаются холодным умом и критическим мышлением, а не массовой эйфорией за сутки в соцсетях.
Напомним
Решение Президента Украины Владимира Зеленского не переназначать Михаила Федорова министром обороны вызвало возмущение среди части украинских военных и ветеранов.