Жена экс-министра обороны Федорова призвала не создавать культ личности вокруг мужа

Фото: www.instagram.com/fedorova.more

Анастасия Федорова, жена экс-министра обороны Михаила Федорова, обратилась к украинцам с призывом не создавать "культ личности" вокруг её мужа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост Федоровой в Instagram.

Детали

Как отметила Федорова, ей страшно жить в стране, "где люди не могут остановиться на этапе благодарности за результат и достойного отстаивания справедливости и начинают строить больной культ личности".

Она добавила, что её публикации в соцсетях, в частности, семейные видео супругов, используются в фантазиях в личных аккаунтах. По её словам, некоторые пользовательницы подробно описывают, что делали бы с её мужем.

Я очень хочу, чтобы моя дочь росла в стране, где не гоняются ни за кем и не делают из людей идолов. Где знают себе цену. Где женщины имеют самоуважение. Где есть достоинство - говорится в посте Федоровой.

Также жена экс-министра обороны добавила, что хочет жить в стране, где решения принимаются холодным умом и критическим мышлением, а не массовой эйфорией за сутки в соцсетях.

Напомним

Решение Президента Украины Владимира Зеленского не переназначать Михаила Федорова министром обороны вызвало возмущение среди части украинских военных и ветеранов.