Жена экс-министра обороны Федорова призвала не создавать культ личности вокруг мужа

$44.6251.16
ukenru
10:05 • 108 просмотра
россия готовит этой осенью мобилизацию от 500 000 человек - ЦПД
09:28 • 1620 просмотра
Трамп усилил авиаудары по Ирану, но рискует повторить старые ошибки - Reuters
07:45 • 7796 просмотра
Туск позитивно отреагировал на шаги Зеленского по улучшению отношений Польши и Украины
06:56 • 12003 просмотра
Технические работы в Резерв+ 18-22 июля - в Минобороны уточнили работу приложения
04:17 • 13540 просмотра
OSINT-анализ подтвердил пожар на складе Wildberries в Подмосковье после атаки БПЛА – AstraVideo
17 июля, 18:34 • 18789 просмотра
Реорганизация ведомств: правительство восстановило Минагрополитики и создало Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ
17 июля, 16:55 • 42872 просмотра
Удалось восстановить одно из ключевых доказательств - Генпрокурор обнародовал видео покушения на семью Ермолаева в Монако
17 июля, 16:35 • 32182 просмотра
Украина откроет архивы СБУ и СЗР по трагическим событиям XX века на Волыни - Зеленский
17 июля, 15:34 • 30163 просмотра
Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине
17 июля, 14:53 • 30491 просмотра
Правительство назначило Хмару и.о. министра обороны, Сибигу - и.о. министра иностранных дел - Корецкий
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2м/с
33%
747мм
Популярные новости
Украине уже стоит искать замену самолетам Saab 340 AEW, которые могут служить до 2030 года – Defense Express18 июля, 01:37 • 14019 просмотра
В Крыму сообщают о массированной атаке дронов, взрывы раздавались возле аэродрома "Гвардейское"18 июля, 02:56 • 16384 просмотра
Что празднуют 18 июля в Украине и мире18 июля, 03:55 • 9592 просмотра
Армия рф за сутки потеряла еще 1420 военных и самолет – ГенштабPhoto18 июля, 04:05 • 12591 просмотра
Харьковский адвокат после визита в ТЦК получила инвалидность и обратилась в ЕСПЧPhoto06:21 • 13282 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 24433 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17 июля, 13:54 • 36736 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto17 июля, 10:41 • 45270 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 51162 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 59418 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Олег Кипер
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Франция
Реклама
УНН Lite
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto08:02 • 2354 просмотра
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 17812 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP17 июля, 13:42 • 20428 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей17 июля, 12:54 • 16673 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto17 июля, 10:01 • 34988 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
9К720 Искандер
P-800 Oniks

Жена экс-министра обороны Федорова призвала не создавать культ личности вокруг мужа

Киев • УНН

 • 1346 просмотра

Анастасия Федорова призвала украинцев не строить культ личности вокруг ее мужа, экс-министра обороны. Она отметила, что ей страшно жить в стране, где благодарность перерастает в болезненный культ.

Жена экс-министра обороны Федорова призвала не создавать культ личности вокруг мужа
Фото: www.instagram.com/fedorova.more

Анастасия Федорова, жена экс-министра обороны Михаила Федорова, обратилась к украинцам с призывом не создавать "культ личности" вокруг её мужа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост Федоровой в Instagram.

Детали

Как отметила Федорова, ей страшно жить в стране, "где люди не могут остановиться на этапе благодарности за результат и достойного отстаивания справедливости и начинают строить больной культ личности".

Она добавила, что её публикации в соцсетях, в частности, семейные видео супругов, используются в фантазиях в личных аккаунтах. По её словам, некоторые пользовательницы подробно описывают, что делали бы с её мужем.

Я очень хочу, чтобы моя дочь росла в стране, где не гоняются ни за кем и не делают из людей идолов. Где знают себе цену. Где женщины имеют самоуважение. Где есть достоинство

- говорится в посте Федоровой.

Также жена экс-министра обороны добавила, что хочет жить в стране, где решения принимаются холодным умом и критическим мышлением, а не массовой эйфорией за сутки в соцсетях.

Напомним

Решение Президента Украины Владимира Зеленского не переназначать Михаила Федорова министром обороны вызвало возмущение среди части украинских военных и ветеранов.

Евгений Устименко

ОбществоМультимедиа
Социальная сеть
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Украина