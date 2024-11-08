Жатва-2024: сколько зерна и масличных уже собрали

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В Украине намолотили 68,9 млн тонн зерновых и масличных культур с площади 18,9 млн га. Наибольший урожай собрали в Одесской, Полтавской и Черниговской областях.

В Украине в ходе жатвы этого года намолотили уже 68,9 млн тонн зерновых и масличных культур, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В Украине уже намолочено более 68,9 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, который собран на площади 18,9 млн га. Всего собрано 49,9 млн тонн зерновых и почти 19 млн тонн масличных", - говорится в сообщении.

В частности, по данным Минагрополитики:

  • пшеницы - обмолочено 4,9 млн га (или 100%), намолочено 22,3 млн тонн;
  • ячменя - обмолочено 1,4 млн га (или 100%), намолочено 5,6 млн тонн;
  • гороха - обмолочено 212,2 тыс. га (или 100%), намолочено 470,4 тыс. тонн;
  • кукурузы - обмолочено 3,3 млн га (или 83%), намолочено 20,2 млн тонн;
  • проса - обмолочено 86,5 тыс. га (или 93%), намолочено 160,3 тыс. тонн;
  • гречки - обмолочено 87,8 тыс. га (или 99%), намолочено 127,2 тыс. тонн;
  • подсолнечника - обмолочено 4,7 млн га (или 95%), намолочено 9,7 млн тонн семян;
  • сои - обмолочено 2,5 млн га (или 96%), намолочено 5,8 млн тонн семян;
  • рапса - обмолочено 1,3 млн га (или 100%), намолочено 3,5 млн тонн семян.

По валовому сбору зерновых, как сообщается, лидируют сельхозтоваропроизводители Одесской области - 4,4 млн тонн, Полтавщины - 4,1 млн тонн и Черниговщины - 4 млн тонн. По урожайности впереди аграрии Хмельницкой области с показателем 74,9 ц/га, Черниговщины - 68,3 ц/га и  Буковины - 66,5 ц/га.

Аграрии 16 областей проводят сбор сахарной свеклы, которая выкопана на площади 223,2 тыс. га, или 87 %. Накопано 10,7 млн тонн сладких корней.

В Украине засеяли почти 6 млн га озимых: какие области уже завершили посевную5 ноября 2024, 09:09 • 30326 просмотров

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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