Жаркая погода с температурой до 35-38°C ожидается сегодня на юге и востоке Украины, грозы и небольшой дождь в отдельных районах, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

В западных и восточных, днем и в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью 20-25°, днем сильная жара 35-38°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 28-33°, в большинстве западных областей 25-30°.

В Киевской области

Сухая жаркая погода с температурой ночью 15-20°, днем 28-33°, в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.