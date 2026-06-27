Землетрясение магнитудой 6 баллов потрясло Афганистан и Пакистан

$44.9250.92
ukenru
16:54 • 950 просмотра
Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios
27 июня, 10:48 • 37033 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto
27 июня, 09:54 • 36999 просмотра
Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский
27 июня, 08:21 • 38789 просмотра
Ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде - ЗеленскийVideo
27 июня, 05:19 • 42455 просмотра
В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 920
27 июня, 03:42 • 55814 просмотра
Оборонный завод в Волгограде атакован ракетами FlamingoPhotoVideo
26 июня, 16:41 • 38116 просмотра
Боксер Александр Усик решил освободить все свои чемпионские поясаVideo
26 июня, 12:17 • 53237 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули ещё 160 военных, в том числе защитников МариуполяPhoto
Эксклюзив
26 июня, 11:34 • 52807 просмотра
Будут ли отключать свет в июле и августе - эксперты оценили риски и дали прогнозыPhoto
26 июня, 09:44 • 46436 просмотра
В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3.1м/с
40%
750мм
Популярные новости
Президент Литвы готов стать посредником для урегулирования дипломатического конфликта между Украиной и Польшей27 июня, 07:52 • 7988 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto27 июня, 08:40 • 44313 просмотра
В Польше задержали гражданина Украины за угрозы Навроцкому в интернете27 июня, 10:19 • 3654 просмотра
На Полтавщине ВСУ потеряли истребитель МиГ-2927 июня, 11:09 • 39031 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе12:51 • 14833 просмотра
публикации
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto27 июня, 10:48 • 36995 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto27 июня, 08:40 • 44486 просмотра
Узбекская кухня: многовековые традиции, гостеприимство и блюда, ставшие символом страныPhoto26 июня, 15:30 • 44448 просмотра
Культурные события Киева - куда пойти на выходные 27-28 июняPhoto26 июня, 06:52 • 78274 просмотра
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войнеPhoto25 июня, 14:40 • 135072 просмотра
Актуальные люди
Денис Штилерман
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе12:51 • 14977 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 36096 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 77099 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 94746 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 127828 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Землетрясение магнитудой 6 баллов потрясло Афганистан и Пакистан

Киев • УНН

 • 2160 просмотра

Землетрясение магнитудой 6 произошло в афганском регионе Гиндукуш, толчки ощущались в Кабуле и Пакистане. Информации о жертвах или разрушениях пока нет.

Землетрясение магнитудой 6 баллов потрясло Афганистан и Пакистан

Мощное землетрясение магнитудой 6 произошло в афганском регионе Гиндукуш. Подземные толчки ощущались в Кабуле и соседнем Пакистане, где люди в панике покидали свои дома, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения залегал на глубине около 100 км. В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва местные жители сообщили, что толчки были сильными и длились достаточно долго.

Люди выходили из своих домов, а женщин и детей было видно, как они плакали в панике

- рассказал агентству Reuters житель округа Сват Даниял Ахмад.

На данный момент официальной информации о погибших или пострадавших не поступало. Власти Афганистана сообщили, что продолжается проверка возможных последствий землетрясения. Ранее в тот же день в Пакистане также зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4.

В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 92027.06.26, 08:19 • 42457 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда