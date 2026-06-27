Землетрясение магнитудой 6 баллов потрясло Афганистан и Пакистан

Мощное землетрясение магнитудой 6 произошло в афганском регионе Гиндукуш. Подземные толчки ощущались в Кабуле и соседнем Пакистане, где люди в панике покидали свои дома, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения залегал на глубине около 100 км. В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва местные жители сообщили, что толчки были сильными и длились достаточно долго.

Люди выходили из своих домов, а женщин и детей было видно, как они плакали в панике