Зеленскому предложили законодательно разрешить откупаться от армии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президенту предложили принять на законодательном уровне возможность официально "откупиться" от армии. Соответствующую петицию под номером 22/073196-эп зарегистрировали на сайте Президента, передает УНН.
"На сегодняшний день большое количество денег проходит через руки врачей и военных комиссаров, которые "отмазывают" молодых людей от армии. Считаю, что установление на законодательном уровне возможности официально "откупиться" от армии позволит: а) уменьшить коррупцию в этой сфере; б) сформировать армию кадрами, которые действительно хотят служить Украине; в) наполнить бюджет; г) повысить оплату военнослужащим и сделать эту профессию более престижной (Средства по таким вкладам должны направляться в фонд оплаты труда военнослужащих)", - говорится в тексте петиции.
Автор обращения - Мирошниченко Юлия Валерьевна. Его зарегистрировали 12 сентября. Подпись петиции продолжается, пока ее подписали 19 человек с 25 тыс. необходимых.
Также Президенту предлагали отменить обязательное ВНО по математике.