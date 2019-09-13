Зеленському запропонували законодавчо дозволити відкуплятися від армії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президенту запропонували прийняти на законодавчому рівні можливість офіційно “відкупитись” від армії. Відповідну петицію за номером 22/073196-еп зареєстрували на сайті Президента, передає УНН.
“На сьогодні велика кількість грошей проходить через руки лікарів та військових комісарів, які „відмазують“ молодиків від армії. Вважаю, що встановлення на законодавчому рівні можливості офіційно „відкупитись“ від армії дозволить: а) зменшити корупцію в цій сфері; б) сформувати армію кадрами, які дійсно бажають служити Україні; в) наповнити бюджет; г) підвищити оплату військовослужбовцям і зробити цю професію престижнішою (Кошти з таких внесків мають направлятись у фонд оплати праці військовослужбовців)”, — йдеться у тексті петиції.
Автор звернення — Мірошниченко Юлія Валеріївна. Його зареєстрували 12 вересня. Підпис петиції триває, наразі її підписали 19 людей із 25 тисяч необхідних.
Також Президенту пропонували скасувати обов’язкове ЗНО з математики.