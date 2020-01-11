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Зеленский поговорил с президентом Ирана о сбитом самолете МАУ

Зеленский поговорил с президентом Ирана о сбитом самолете МАУ

Киев  •  УНН

 • 15658 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Ирана Рухани о сбитом украинского самолета МАУ. Об этом сообщает официальный Twitter главы государства, передает УНН.

"Говорил с Рухани. Признание сбития нашего самолета - шаг в нужном направлении. Настаиваю на безотлагательном завершении идентификации тел и возвращении их в Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полной юридического и технического взаимодействия в дальнейшем", - сообщил президент.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой

Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины”.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

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“Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране”, — сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.

Также, в компании "Международные авиалинии Украины" не сомневались в том, что вины экипажа самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, нет.

Говорив з @HassanRouhani. Визнання збиття нашого літака – крок у потрібному напрямі. Наполягаю на невідкладному завершенні ідентифікації тіл та поверненні їх в Україну. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Чекаємо повної юридичної та технічної взаємодії надалі.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 11 січня 2020 р.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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