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Зеленский ожидает, что Иран вернет погибших украинцев до 19 января

Зеленский ожидает, что Иран вернет погибших украинцев до 19 января

Киев  •  УНН

 • 13951 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Во время разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Ирана Хассаном Рухани стороны обсудили возможную дату возвращения тел погибших в Украину. Украинский гарант подчеркнул, что для Киева очень важно вернуть своих погибших граждан до 19 января. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.  

"Для нас очень важно, чтобы уже до следующей недели - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", - подчеркнул Президент Украины.

В свою очередь Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручение, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.

Напомним, сегодня, 11 января, Зеленский поговорил с президентом Ирана о сбитом самолете МАУ.

Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой

Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины”.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

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“Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране”, — сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.

Также, в компании "Международные авиалинии Украины" не сомневались в том, что вины экипажа самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, нет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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