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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 79522 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113837 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105604 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112333 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120622 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148767 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149027 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Зеленский должен разъяснить Западу интересы Украины - Чийгоз

Зеленский должен разъяснить Западу интересы Украины - Чийгоз

Киев  •  УНН

 • 10735 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский должен четко разъяснять западным партнёрам интересы Украины в разрешении конфликта с Россией. Такое мнение высказал в эфире “Свободы слова Савика Шустера” народный депутат Ахтем Чийгоз, передает УНН.

“Мир необходим, но не любой ценой. Если наш Президент Зеленский будет более четко говорить, что мы не будем поступаться никакими интересами, точно так же и чиновники, а не будут вбрасывать месседжи, которые всколыхнули все общество, что выборы проведут на всей территории Украины, не упоминая Крым при этом. Я видел эти выборы с “зелеными человечками”, — сказал он.

Он отметил, что мир возможен только при условии освобождения Россией всех украинских территорий — и Крыма, и Донбасса.

“Ни одно российское формирование территорию Донбасса не покинуло. Это и есть манипуляция... На фоне того, что все плохо у нас в Украине, новая власть пытается за счет тех месседжей, которые транслировались во время последней кампании, и это обязательно примеряется к каким-то надеждам на мир. На самом деле, все сложнее, чем было до выборов”, — сказал Чийгоз.

Как сообщал УНН, глава МИД Литвы заявил, что выдача Владимира Цемаха РФ в рамах обмена была неравносильной.

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