Зеленский должен разъяснить Западу интересы Украины - Чийгоз
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский должен четко разъяснять западным партнёрам интересы Украины в разрешении конфликта с Россией. Такое мнение высказал в эфире “Свободы слова Савика Шустера” народный депутат Ахтем Чийгоз, передает УНН.
“Мир необходим, но не любой ценой. Если наш Президент Зеленский будет более четко говорить, что мы не будем поступаться никакими интересами, точно так же и чиновники, а не будут вбрасывать месседжи, которые всколыхнули все общество, что выборы проведут на всей территории Украины, не упоминая Крым при этом. Я видел эти выборы с “зелеными человечками”, — сказал он.
Он отметил, что мир возможен только при условии освобождения Россией всех украинских территорий — и Крыма, и Донбасса.
“Ни одно российское формирование территорию Донбасса не покинуло. Это и есть манипуляция... На фоне того, что все плохо у нас в Украине, новая власть пытается за счет тех месседжей, которые транслировались во время последней кампании, и это обязательно примеряется к каким-то надеждам на мир. На самом деле, все сложнее, чем было до выборов”, — сказал Чийгоз.
Как сообщал УНН, глава МИД Литвы заявил, что выдача Владимира Цемаха РФ в рамах обмена была неравносильной.