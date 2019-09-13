Зеленский должен разъяснить Западу интересы Украины - Чийгоз

“Мир необходим, но не любой ценой. Если наш Президент Зеленский будет более четко говорить, что мы не будем поступаться никакими интересами, точно так же и чиновники, а не будут вбрасывать месседжи, которые всколыхнули все общество, что выборы проведут на всей территории Украины, не упоминая Крым при этом. Я видел эти выборы с “зелеными человечками”, — сказал он.

Он отметил, что мир возможен только при условии освобождения Россией всех украинских территорий — и Крыма, и Донбасса.

“Ни одно российское формирование территорию Донбасса не покинуло. Это и есть манипуляция... На фоне того, что все плохо у нас в Украине, новая власть пытается за счет тех месседжей, которые транслировались во время последней кампании, и это обязательно примеряется к каким-то надеждам на мир. На самом деле, все сложнее, чем было до выборов”, — сказал Чийгоз.

Как сообщал УНН, глава МИД Литвы заявил, что выдача Владимира Цемаха РФ в рамах обмена была неравносильной.