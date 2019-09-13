Зеленський має роз'яснити Заходу інтереси України - Чийгоз
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повинен чітко роз'яснювати західним партнерам інтереси України у вирішенні конфлікту з Росією. Таку думку висловив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" народний депутат Ахтем Чийгоз, передає УНН.
"Мир необхідний, але не за будь-яку ціну. Якщо наш Президент Зеленський буде більш чітко говорити, що ми не поступимось ніякими інтересами, точно так само і чиновники, а не будуть вкидати меседжі, які сколихнули все суспільство, що вибори проведуть на всій території України, не згадуючи Крим при цьому. Я бачив ці вибори з "зеленими чоловічками", - сказав він.
Він зазначив, що мир можливий тільки за умови звільнення Росією всіх українських територій - і Криму, і Донбасу.
"Жодне російське формування територію Донбасу не покинуло. Це і є маніпуляція ... На тлі того, що все погано у нас в Україні, нова влада намагається за рахунок тих меседжів, які транслювалися під час останньої кампанії, і це обов'язково приміряється до якихось надій на мир. Насправді, все складніше, ніж було до виборів", - сказав Чийгоз.
Як повідомляв УНН, голова МЗС Литви заявив, що видача Володимира Цемаха РФ у рамах обміну була нерівносильна.