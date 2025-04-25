Зеленский вместе с дипломатами почтил память жертв российского удара по Киеву

$41.690.02
47.420.13
ukenru
В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский
19:37 • 1984 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

19:10 • 5942 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

16:43 • 12133 просмотра

Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 25472 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 37226 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

25 апреля, 10:30 • 46254 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 09:10 • 36318 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
25 апреля, 07:40 • 39598 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

25 апреля, 05:56 • 79068 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

24 апреля, 18:25 • 57716 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+17°
3.7м/с
57%
745 мм
Популярные новости

В апреле рф значительно усилила ракетные удары по густонаселенным городам Украины, количество жертв возросло - миссия ООН

25 апреля, 10:31 • 5966 просмотра

Украина и США сохраняют дипломатические контакты по мирному урегулированию - МИД

25 апреля, 10:40 • 4496 просмотра

Жена Петра Порошенко подала на мужа в суд из-за раздела имущества

25 апреля, 11:08 • 4682 просмотра

Археологи раскопали на побережье Перу элитную женскую гробницу, которой пять тысяч лет

14:57 • 6626 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

15:56 • 8712 просмотра
публикации

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 46254 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 79068 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 132420 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 296949 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 186449 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Джо Байден

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

15:56 • 8712 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 49922 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 41952 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 48926 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 79939 просмотра
Актуальное

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

ТикТок

Зеленский вместе с дипломатами почтил память жертв российского удара по Киеву

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Президент Зеленский вместе с дипломатами почтил память жертв баллистического удара по Киеву, где погибло 12 человек. Дипломаты увидели последствия атаки и откуда россия берет оружие.

Зеленский вместе с дипломатами почтил память жертв российского удара по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв удара российской баллистики по Киеву вместе с дипломатическими представителями государств и международных организаций, работающих в Украине, передает УНН.

Сегодня мы вместе с дипломатическими представителями государств и международных организаций, работающих в Украине, были на месте удара баллистики по Киеву. Именно там, где взрыв ракеты унес жизни 12 наших людей. Мои соболезнования

- сообщил Зеленский в Telegram.

Он подчеркнул, что разрушены обычные дома. Спасательная операция только недавно закончилась.

Были на месте более 50 представителей посольств, также представители международных организаций. Вместе почтили память погибших. Все дипломаты своими глазами увидели, кого атакует россия своей баллистикой. Баллистикой, которую они получают в Северной Корее

- добавил Зеленский.

Он поблагодарил все государства, которые вместе с Украиной в таких обстоятельствах, в такие моменты: Европа, Латинская Америка, Африка, Азия, Австралия и регион Тихого океана, Северная Америка – всем партнерам. Также – всем международным организациям, которые помогают нам, нашему государству, которые поддерживают украинцев.

25 апреля в Киеве объявлен Днем траура по жертвам российской атаки25.04.25, 07:09 • 7108 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаполитикаКиев
Северная Корея
Владимир Зеленский
Киев
Brent
$66.98
Bitcoin
$95,312.20
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,801.82