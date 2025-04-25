Зеленский вместе с дипломатами почтил память жертв российского удара по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв удара российской баллистики по Киеву вместе с дипломатическими представителями государств и международных организаций, работающих в Украине, передает УНН.

Сегодня мы вместе с дипломатическими представителями государств и международных организаций, работающих в Украине, были на месте удара баллистики по Киеву. Именно там, где взрыв ракеты унес жизни 12 наших людей. Мои соболезнования - сообщил Зеленский в Telegram.

Он подчеркнул, что разрушены обычные дома. Спасательная операция только недавно закончилась.

Были на месте более 50 представителей посольств, также представители международных организаций. Вместе почтили память погибших. Все дипломаты своими глазами увидели, кого атакует россия своей баллистикой. Баллистикой, которую они получают в Северной Корее - добавил Зеленский.

Он поблагодарил все государства, которые вместе с Украиной в таких обстоятельствах, в такие моменты: Европа, Латинская Америка, Африка, Азия, Австралия и регион Тихого океана, Северная Америка – всем партнерам. Также – всем международным организациям, которые помогают нам, нашему государству, которые поддерживают украинцев.

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