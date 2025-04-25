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Зеленський разом з дипломатами вшанував пам'ять жертв російського удару по Києву

Київ • УНН

 • 1400 перегляди

Президент Зеленський разом із дипломатами вшанував пам'ять жертв балістичного удару по Києву, де загинуло 12 людей. Дипломати побачили наслідки атаки та звідки росія бере зброю.

Зеленський разом з дипломатами вшанував пам'ять жертв російського удару по Києву

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв удару російської балістики по Києву разом із дипломатичними представниками держав і міжнародних організацій, які працюють в Україні, передає УНН.

Сьогодні ми разом із дипломатичними представниками держав і міжнародних організацій, які працюють в Україні, були на місці удару балістики по Києву. Саме там, де вибух ракети забрав життя 12 наших людей. Мої співчуття 

- повідомив Зеленський у Telegram.

Він наголосив, що зруйновані звичайні будинки. Рятувальна операція тільки нещодавно закінчилась.

Були на місці більш ніж 50 представників посольств, також представники міжнародних організацій. Разом ушанували пам’ять загиблих. Всі дипломати на власні очі побачили, кого атакує росія своєю балістикою. Балістикою, яку вони отримують у Північній Кореї 

- додав Зеленський.

Він поядував всім державам, які разом з Україною в таких обставинах, у такі моменти: Європа, Латинська Америка, Африка, Азія, Австралія й регіон Тихого океану, Північна Америка – усім партнерам. Також – усім міжнародним організаціям, які допомагають нам, нашій державі, які підтримують українців.

25 квітня у Києві оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки25.04.25, 07:09 • 7118 переглядiв

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