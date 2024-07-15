Президент Владимир Зеленский принял участие в молитвенном мероприятии по случаю Дня Украинской Государственности и Дня крещения Киевской Руси - Украины. Также он вручил государственные награды, в частности, звание Героя Украины, а также паспорта юным гражданам. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Мероприятие состоялось на площади перед Успенским собором на территории Киево-Печерской лавры в Киеве. В нем приняли участие руководители украинских церквей, религиозных организаций, капелланы, представители Верховной Рады и Кабинета Министров, руководитель Офиса Президента и его заместители, руководство Сил безопасности и обороны, иностранные дипломаты.

Святые отцы помолились за победу и справедливый мир для Украины, а также за защиту и благословение для украинского народа и наших воинов.

Глава государства отметил, что путь Украины никогда не был простым и украинское государство сохраняет свою независимость благодаря каждому смелому и неравнодушному украинцу.

Наша государственность - это ваше достижение: всех, кто ради Украины сражается, работает, объединяет мир, учится, распространяет правду и готовит для России ответственность за все совершенное против нас. Наша государственность - это вы и есть, каждый и каждая, кто переживает за Украину, гордится Украиной и делает все, что только может, чтобы Украина победила - сказал он.

Присутствующие почтили память всех, кто отдал свою жизнь за Украину, минутой молчания.

Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины. Этого звания удостоены:

Капитан Иван Гончаренко. В феврале прошлого года руководил обороной позиций в районе Белогоровки, во время российского наступления лично повредил два танка и две БМП. Получил ранения, но отказался от эвакуации. Иван Гончаренко погиб 6 февраля этого года, когда организовывал отход подчиненных бойцов из-под обстрела.

В феврале прошлого года руководил обороной позиций в районе Белогоровки, во время российского наступления лично повредил два танка и две БМП. Получил ранения, но отказался от эвакуации. Иван Гончаренко погиб 6 февраля этого года, когда организовывал отход подчиненных бойцов из-под обстрела. Солдат Юрий Гилянчук. Участвовал в боевых действиях на Авдеевском направлении. Получил ранение, но смог эвакуировать трех раненых собратьев. Несмотря на минометные обстрелы, выдвинулся на огневые позиции и непрерывно стрелял на поражение. Благодаря этому удалось сохранить позиции. Юрий Гилянчук погиб 15 мая 2023 года от пули снайпера.

Участвовал в боевых действиях на Авдеевском направлении. Получил ранение, но смог эвакуировать трех раненых собратьев. Несмотря на минометные обстрелы, выдвинулся на огневые позиции и непрерывно стрелял на поражение. Благодаря этому удалось сохранить позиции. Юрий Гилянчук погиб 15 мая 2023 года от пули снайпера. Капитан Владимир Голядинец. Благодаря его командованию удалось отбить около 30 вражеских наступлений вблизи Авдеевки и 15 атак у Красногоровки. 19 октября 2023 года Владимир Голядинец лично пытался эвакуировать с поля боя раненого собрата, но попал под минометный огонь и в результате ранений



Глава государства также вручил ордена "Золотая Звезда" еще двум Героям Украины - старшему сержанту Николаю Козаку и старшему солдату Ивану Черному.

Кроме того, Президент вручил государственные награды и отметил почетными званиями представителей других профессий, в частности работников Харьковской и Трипольской ТЭЦ, Днепровской ГЭС, коммунальных предприятий, а также педагогов и врачей.