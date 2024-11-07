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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский в Будапеште провел переговоры со Стармером и Макроном: все детали

Киев  •  УНН

20:00 • 3291 просмотра

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Президент Украины обсудил с Киром Стармером и Эмманюэлем Макроном План победы и военную помощь. Особое внимание уделено дальнобойному оружию и поддержке на пути в НАТО.

В Будапеште Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а затем - с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

По данным ОП, главная тема встречи Зеленского с Стармером  - имплементация Плана победы, который Глава государства представил главе правительства Великобритании в прошлом месяце в Лондоне.

«Спасибо, Премьер-министр, у нас были частые обсуждения и очень важные решения по усилению Украины. Я благодарю вас и весь народ. Мы очень гордимся такими двусторонними отношениями между нашими нациями. Спасибо, что стоите с нами в этот трудный период», - сказал Президент.

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Владимир Зеленский отметил, что чрезвычайно важно поддержать Украину дальнобойным оружием и дать разрешение на его применение против военных целей на российской территории.

Глава государства также отметил важность поддержки украинской оборонной промышленности, в частности для производства дальнобойных БпЛА и ракет-дронов.

Президент поблагодарил Соединенное Королевство за недавнее решение предоставить Украине кредит в размере 3 млрд долл. за счет доходов от замороженных активов РФ. Эти деньги - часть 50 млрд долл., которые страны G7 обязались передать Украине для усиления оборонных возможностей.

Добавим

В Будапеште также состоялась встреча Зеленского с Президентом Франции.

Глава Украинского государства поблагодарил Президента Франции за поддержку Плана победы и отметил, что важно единство Европы в поддержке Украины.

Одна из тем встречи - военная помощь, в частности тренировки украинской бригады «Анна Киевская», усиление дальнобойных возможностей.

Президент Украины отметил участие Франции в большинстве коалиций формата «Рамштайн».

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Среди ключевых тем переговоров также поддержка Украины на пути в НАТО. Владимир Зеленский отметил, что важно дать Украине приглашение на вступление в Альянс - именно это является первым пунктом Плана победы.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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