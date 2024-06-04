Зеленский: сейчас только начало июня, а уже-именно такие недели, которые будут определять во многом этот год

Президент отметил, что сейчас только начало июня, а уже – именно такие недели, которые будут определять и все лето, и во многом этот год. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Дал сегодня несколько поручений по подготовке следующих заседаний Ставки и последующих решений. Государство должно быть готово к соответствующему реагированию. Сейчас только начало июня, а уже – именно такие недели, которые будут определять и все лето, и во многом этот год. Это касается саммита мира и нашей консолидации мира ради Украины, это касается и Европы – наших отношений с Евросоюзом, это касается, конечно, и наших позиций на фронте, а также внутреннего производства. В каждом из этих направлений делаем все, чтобы результаты были-были у Украины - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев и провел Ставку - заслушал главкома Александра Сырского относительно изменений на поле боя. Кроме того, обсудили возведение фортификаций и обеспечение людей светом.