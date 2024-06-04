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Зеленський: зараз лише початок червня, а вже – саме такі тижні, які визначатимуть багато в чому цей рік

Зеленський: зараз лише початок червня, а вже – саме такі тижні, які визначатимуть багато в чому цей рік

Київ • УНН

 • 60995 перегляди

Президент України Володимир Зеленський дав вказівки щодо підготовки до найважливіших зустрічей і прийняття рішень у червні, які визначать хід літа і року в цілому, включаючи мирний саміт, відносини з ЄС, позиції на передовій і внутрішнє виробництво, щоб забезпечити сприятливі результати для України.

Президент України Володимир Зеленський дав кілька доручень щодо підготовки наступних засідань Ставки та наступних рішень на загрози, які є. Президент зазначив, що зараз лише початок червня, а вже – саме такі тижні, які визначатимуть і все літо, і багато в чому цей рік. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Дав сьогодні кілька доручень щодо підготовки наступних засідань Ставки та наступних рішень. Ми бачимо загрози, які є. Держава має бути готовою до відповідного реагування. Зараз лише початок червня, а вже – саме такі тижні, які визначатимуть і все літо, і багато в чому цей рік. Це стосується Саміту миру та нашої консолідації світу заради України, це стосується і Європи – наших відносин із Євросоюзом, це стосується, звичайно, і наших позицій на фронті, а також внутрішнього виробництва. У кожному із цих напрямів робимо все, щоб результати були – були в України

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повернувся до Києва і провів Ставку - заслухав Головкома Олександра Сирського щодо змін на полі бою. Крім того, обговорили зведення фортифікацій та забезпечення людей світлом.

Павло Башинський

Павло Башинський

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