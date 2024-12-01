Зеленский раскрыл, почему не просит иностранные войска воевать в Украине

Украина никогда не попросит союзников бросить их войска на украинскую территорию для участия в войне против России, потому что сразу половина партнеров прекратят свою поддержку. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой, передает УНН.

"Мы никогда не попросим бросить войска на нашу территорию. Хотим ли мы? Конечно мы будем счастливы. Потому что (рф-ред.) является союзником с Северной Кореей, с Ираном, с другими союзниками, а мы сами воюем. Да, с помощью наших партнеров, но мы сами на земле", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что если он поднимет, это вопрос, то сразу половина союзников прекратят свою поддержку.

"если я подойму вопрос, скажу: пожалуйста, нам нужны ваши войска на земле, с НАТО, или без НАТО, если я подойму, этот вопрос, эту тему, то сразу половина наших союзников прекратят свою поддержку. Вот почему я не могу рисковать. Но, если вы спрашиваете меня хотим ли мы- да. Мы не можем быть против любой большой поддержки, помощи Украине со стороны наших партнеров",-пояснил Зеленский.

Дополнение

В ЕС сообщали, Что еще нет консенсуса среди членов Европейского Союза относительно отправки в Украину инструкторов для обучения украинских военных.

The Times со ссылкой на источники сообщало, что военное руководство Великобритании сейчас изучает возможность отправки своих инструкторов в Украину, предварительно на запад страны.

Совет (ЕС) принял решение о продлении мандата миссии по военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) еще на два года, до 15 ноября 2026 года, с бюджетным ассигнованием в объеме почти 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 года по 15 ноября 2026 года.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас комментируя идею отправку иностранных военных в Украину заявила, что ничего исключать нельзя и в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность.