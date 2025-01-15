Зеленский призвал выделить Украине 250 млрд долларов из замороженных активов рф
Киев • УНН
Президент Украины призвал партнеров предоставить остальные средства из замороженных российских активов для усиления обороноспособности. Из 300 млрд долларов замороженных активов рф пока выделено лишь 50 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров выделить Украине оставшиеся средства из замороженных российских активов, что позволит усилить отечественное производство, а также закупить необходимое оружие, которого нет в Украине. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, передает УНН.
Есть 300 млрд долларов, 50 млрд долларов было на выполнение G7. Выделено из них - 20 млрд от США, 18 млрд от ЕС, а остальные остальные наши партнеры вне ЕС. 50 млрд - это то, на что Украина может рассчитывать, к сожалению, не одновременно, поэтому и усиление Украины является неодновременным, а размазанным. Что можно сделать? Наверное, принять прагматичное решение. Самые дешевые гарантии безопасности для Украины - это НАТО. А самая сильная поддержка украинской армии - выделить еще 250 млрд долларов. Украина возьмет эти деньги. Большое количество пойдет на отечественное производство и на импорт тех видов оружия, которого в Украине нет, с которыми есть дефицит, что приведет к усилению Украины
Напомним
Польша уже предоставила Украине 45 пакетов военной помощи и готовит предоставить еще один.
FT: замороженные активы рф стали причиной спора между Шольцом и Дудой22.12.24, 10:36 • 46139 просмотров