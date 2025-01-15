Зеленский призвал выделить Украине 250 млрд долларов из замороженных активов рф

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров выделить Украине оставшиеся средства из замороженных российских активов, что позволит усилить отечественное производство, а также закупить необходимое оружие, которого нет в Украине. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, передает УНН.

Есть 300 млрд долларов, 50 млрд долларов было на выполнение G7. Выделено из них - 20 млрд от США, 18 млрд от ЕС, а остальные остальные наши партнеры вне ЕС. 50 млрд - это то, на что Украина может рассчитывать, к сожалению, не одновременно, поэтому и усиление Украины является неодновременным, а размазанным. Что можно сделать? Наверное, принять прагматичное решение. Самые дешевые гарантии безопасности для Украины - это НАТО. А самая сильная поддержка украинской армии - выделить еще 250 млрд долларов. Украина возьмет эти деньги. Большое количество пойдет на отечественное производство и на импорт тех видов оружия, которого в Украине нет, с которыми есть дефицит, что приведет к усилению Украины - сказал Зеленский.

Напомним

Польша уже предоставила Украине 45 пакетов военной помощи и готовит предоставить еще один.

FT: замороженные активы рф стали причиной спора между Шольцом и Дудой