Зеленський закликав виділити Україні 250 млрд доларів із заморожених активів рф

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів виділити України решту коштів із заморожених російських активів, що дасть змогу посилити вітчизняне виробництво, а також закупити необхідну зброю, якої немає в Україні. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає УНН.

Є 300 млрд доларів, 50 млрд доларів було на виконання G7. Виділено з них - 20 млрд від США, 18 млрд від ЄС, а інші решта наших партнерів поза ЄС. 50 млрд - це те, на що Україна може розраховувати, на жаль, не одночасно, тому і посилення України є неодночасним, а розмазаним. Що можна зробити? Напевно, прийняти прагматичне рішення. Найдешевші гарантії безпеки для України - це НАТО. А найсильніша підтримка української армії - виділити ще 250 млрд доларів. Україна візьме ці гроші. Велика кількість піде на вітчизняне виробництво і на імпорт тих видів зброї, якої в Україні немає, з якими є дефіцит, що призведе до посилення України - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Польща вже надала Україні 45 пакетів військової допомоги і готує надати ще один.

FT: заморожені активи рф стали причиною суперечки між Шольцом і Дудою