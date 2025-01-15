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Зеленський: готується 46-й пакет підтримки України від Польщі

Зеленський: готується 46-й пакет підтримки України від Польщі

Київ • УНН

 • 27900 перегляди

Зеленський повідомив про підготовку Польщею нового пакету військової допомоги для України. Сторони також обговорили спільне виробництво зброї, зокрема дронів та артилерії.

Польща вже надала Україні 45 пакетів військової допомоги і готує надати ще один. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає УНН.

Сьогодні ми говорили про подальшу взаємодію, нашу оборону. Я дякую Польщі за вже 45 пакетів підтримки з часу початку цієї війни. Зараз готується 46-й пакет підтримки України. Важливо також інвестувати у виробництво зброї, зокрема виробництво наших українських дронів. Це можна зробити в Україні найбільш вигідно. Обговорили виробництво артилерії, необхідних снарядів для України 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що Україна не проти розміщення європейського військового контингенту в Україні, але це не можуть бути єдині гарантії безпеки для української держави, адже цього недостатньо.

Павло Башинський

Павло Башинський

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