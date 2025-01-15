Зеленський: готується 46-й пакет підтримки України від Польщі

Польща вже надала Україні 45 пакетів військової допомоги і готує надати ще один. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає УНН.

Сьогодні ми говорили про подальшу взаємодію, нашу оборону. Я дякую Польщі за вже 45 пакетів підтримки з часу початку цієї війни. Зараз готується 46-й пакет підтримки України. Важливо також інвестувати у виробництво зброї, зокрема виробництво наших українських дронів. Це можна зробити в Україні найбільш вигідно. Обговорили виробництво артилерії, необхідних снарядів для України - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що Україна не проти розміщення європейського військового контингенту в Україні, але це не можуть бути єдині гарантії безпеки для української держави, адже цього недостатньо.