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Зеленский: готовится 46-й пакет поддержки Украины от Польши

Зеленский: готовится 46-й пакет поддержки Украины от Польши

Киев  •  УНН

 • 2196 просмотра

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Зеленский сообщил о подготовке Польшей нового пакета военной помощи для Украины. Стороны также обсудили совместное производство оружия, в частности дронов и артиллерии.

Польша уже предоставила Украине 45 пакетов военной помощи и готовит предоставить еще один. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, передает УНН.

Сегодня мы говорили о дальнейшем взаимодействии, нашей обороне. Я благодарю Польшу за уже 45 пакетов поддержки со времени начала этой войны. Сейчас готовится 46-й пакет поддержки Украины. Важно также инвестировать в производство оружия, в частности производство наших украинских дронов. Это можно сделать в Украине наиболее выгодно. Обсудили производство артиллерии, необходимых снарядов для Украины 

- сказал Зеленский.

Напомним

Зеленский заявил, что Украина не против размещения европейского военного контингента в Украине, но это не могут быть единственные гарантии безопасности для украинского государства, ведь этого недостаточно.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
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