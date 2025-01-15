Зеленский: готовится 46-й пакет поддержки Украины от Польши

Польша уже предоставила Украине 45 пакетов военной помощи и готовит предоставить еще один. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, передает УНН.

Сегодня мы говорили о дальнейшем взаимодействии, нашей обороне. Я благодарю Польшу за уже 45 пакетов поддержки со времени начала этой войны. Сейчас готовится 46-й пакет поддержки Украины. Важно также инвестировать в производство оружия, в частности производство наших украинских дронов. Это можно сделать в Украине наиболее выгодно. Обсудили производство артиллерии, необходимых снарядов для Украины - сказал Зеленский.

Напомним

Зеленский заявил, что Украина не против размещения европейского военного контингента в Украине, но это не могут быть единственные гарантии безопасности для украинского государства, ведь этого недостаточно.