Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за приют украинцев, и поддержку и поддержку Формулы Мира
Киев • УНН
Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за предоставление убежища украинцам, которые бегут от войны, и поддержку украинской мирной формулы.
В рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Тиране Президент Владимир Зеленский встретился с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем. Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве украинского Президента, передает УНН.
Президент выразил благодарность за гуманитарную и финансовую помощь, а также за предоставление убежища украинским гражданам, которые выехали в Сербию из-за российской агрессии.
Детали
Отмечается, что украинский глава государства также выразил благодарность сербам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и отметил важность участия Сербии в реализации Украинской формулы мира.
Главы государств скоординировали дальнейшие контакты с целью поддержки Украинской формулы мира как можно большим количеством стран.
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Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за приют украинцев, и поддержку и поддержку Формулы Мира
Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за предоставление убежища украинцам, которые бегут от войны, и поддержку украинской мирной формулы.
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