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Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за приют украинцев, и поддержку и поддержку Формулы Мира

Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за приют украинцев, и поддержку и поддержку Формулы Мира

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 19:09  •  20062 просмотра

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Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за предоставление убежища украинцам, которые бегут от войны, и поддержку украинской мирной формулы.

В рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Тиране Президент Владимир Зеленский встретился с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем. Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве украинского Президента, передает УНН.

Президент выразил благодарность за гуманитарную и финансовую помощь, а также за предоставление убежища украинским гражданам, которые выехали в Сербию из-за российской агрессии.

- говорится в сообщении

Детали

Отмечается, что украинский глава государства также выразил благодарность сербам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и отметил важность участия Сербии в реализации Украинской формулы мира.

Главы государств скоординировали дальнейшие контакты с целью поддержки Украинской формулы мира как можно большим количеством стран.

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Татьяна Салганик

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