Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за приют украинцев, и поддержку и поддержку Формулы Мира

В рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Тиране Президент Владимир Зеленский встретился с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем. Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве украинского Президента, передает УНН.

Президент выразил благодарность за гуманитарную и финансовую помощь, а также за предоставление убежища украинским гражданам, которые выехали в Сербию из-за российской агрессии. - говорится в сообщении

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Отмечается, что украинский глава государства также выразил благодарность сербам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и отметил важность участия Сербии в реализации Украинской формулы мира.

Главы государств скоординировали дальнейшие контакты с целью поддержки Украинской формулы мира как можно большим количеством стран.

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Зеленский проинформировал Вучича о текущей ситуации на украинском фронте. Стороны также обсудили вызовы безопасности и политические вызовы в регионе Восточной Европы.

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